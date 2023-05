Plenković detaljno objasnio kako će se povećati plaće, prirez se ukida

Podijeli :

Jurica Galoic/PIXSELL

U ponedjeljak je održana sjednica Šireg predsjedništva HDZ-a nakon koje je izjavu dao predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković.

Komentirao je stanje s poplavama, rekao je kako će država i vojska učiniti sve kako bi pomogli u borbi protiv poplava.

“Ukoliko bude većih šteta, kao što to inače činimo, pomoći ćemo u njihovom saniranju”, rekao je Plenković.

Osvrnuo se i na revidirane prognoze Europske komisije.

“One su za nas dobre i oni procjenjuju veći rast u Hrvatskoj nego prije. Mi smo među članicama EU-a koje će imati najveći rast. Posebno ohrabruje da oni vide kako ova apsorbcija sredstava NPOO-a ide brzo, dinamično i tu polugu investicijsku ćemo sigurno koristiti za daljnji gospodarski rast”, rekao je te dodao da će eurozona i Schengen donijeti turističkoj sezoni “jedan korak dalje”.

Rekao je da će, umjesto ovog, najavljenu poreznu reformu predstaviti idući tjedan.

“Ali da otklonim teze u eteru da se nešto uzima jedinicama lokalne samouprave. Ništa se ne uzima, obrnuto. Mi smo Vlada koja od prvog dana radi na fiskalnoj decentralizaciji i na povećanju prihoda lokalnih samouprava. Govoriti o ovoj Vladi da uzima lokalnim jedinicima je krivo, pogrešno, netočno, manipulirajuće i nema uporišta u poreznoj reformi niti bi to bilo u skladu s našom politikom”, kazao je Plenković.

“Način da se povećaju plaće ići će tako da će država preuzeti jedan dio kod određenog kruga ljudi s određenim maksimumom prihoda otprilike do 1500 eura uplate u dio mirovinskog doprinosa i time će automatski ostati više njima u tzv. bruto 1 plaći, drugo je da se poveća osobni odbitak i treće, da se ukidanjem prireza, dakle, prirez bi se ukinuo, a spojila bi se mogućnost autonomijom elegacijom prema jedinicama lokalne samouprave da dodaju ono što je nekad bio prirez na porez na dohodak. Imamo dvije stope poreza na dohodak jedna je od 20 posto, prag je otprilike 3700 eura, a druga je od 30 posto. U onoj jedinici gdje je sama jedinica odredila prirez da bude 10 posto, to je 10 posto na porez na dohodak. Dakle, 20 posto plus 10 posto je recimo 22 porez na dohodak. Ono što smo uočili u prošloj godini je suficit kad je riječ o prihodima lokalne i područne samouprave. Što s time radimo? Dakle, povećavamo plaće s ovim gdje država uplaćuje umjesto zaposlenika jedan dio za mirovinsko osiguranje, drugo, povećanjem osobnog odbitka još jednom krugu ljudi ostaje više novca za plaću i treće, dajemo mogućnost čelnicima lokalne samouprave da, ako vide da im je ukupna masa prihoda toliko velika, da možda nešto što je bilo 10 prirez ne mora više biti 20 plus tih 10 na 20-22, nego može biti 21 i onda će oni imati mogućnost da dodatno povećaju plaću ljudima”, objasnio je Plenković.

“Detaljno ćemo sve prezentirati drugi tjedan, a ovo govorim danas unaprijed da otklonimo te sve puste špekulacije koje ne znam otkud su se dogodile”, dodao je.

“Očekujemo i od poslodavaca da povećaju sami plaće”

Rebalans proračun ide u petak, a Plenković je rekao da očekuje da će i poslodavci povećati plaće.

“Lakše je ubirati jedan porez nego dva. Naravno, mi očekujemo od poslodavaca da povećaju plaće. Ako Vlada nadomjesti taj dio, onda očekujemo i od poslodavaca da plaće sami povećaju. Što je veći osobni odbitak, to je manji prihod od poreza na dohodak. Pokazat ću vam brojeve da vidite koliko su prihodi jedinicama lokalne samouprave porasli od poreza na dohodak, uz prirez, nikome neće ništa faliti”, rekao je Plenković.

Dodaje da je “poanta države i proračuna da neštu ubire pa onda vraća građanima”.

“Mi ćemo taj novac distribuirati. Ima puno onih kojima su paketi pomoći puno pomogli. Mi nismo za to da se upetljavamo u slobodno tržište, ali mi smo ovo morali učiniti. Neće se nikakve mjere produživati za bezveze, u to budite sigurni”, kazao je.

Osvrnuo se i na štrajk medicinskih sestara te naveo da će ministar zdravstva Vili Beroš razgovarati sa sindikatima u srijedu kako bi se postigao dogovor. “Lani nije bilo prosvjeda, zašto? Jer smo paketima riješili pitanja socijalnog nezadovoljstva. Sad smo u fazi predizborne godine i sad odjednom svi oni koji su bili zadovoljni u krizi, kada vide da Vlada omogućuje gospodarski rast, žele zauzeti bolje pozicije i to zbog novog Zakona o plaćama u javnim i državnim službama. Pravosudni dužnosnici i suci imaju poseban režim jer nisu dijelom tog opsega, oni imaju malo sporiji proces dizanja plaća, ali malo opet brži od primjerice političkih dužnosnika”, kazao je Plenković koji je mišljenja da se u sve prosvjede pokušava uključiti i oporba. “Njima nije lako. Sve je dobro što ide njima na mlin, a kontra nas. Ali, tu smo”, komentirao je.

“Milanovič je huškač, laže”

Plenković se osvrnuo i na izvješće SOA-e koja je objavila kako su u Hrvatskoj uočene dvije skupine koje su planirale izvesti napade.

“Vidim da se Milanović javio, idemo stvari staviti na čistac. Mi uopće ne uzbuđujemo javnost s prijetnjama i to već sedam godina. Identificirali smo dvije skupine ljudi s ekstremističkim stavovima koji imaju ideju rušiti ustavni poredak. Nisam ja to rekao, to je rekla SOA. Oni su usmjereni na to da na oružani način promijene vlast. Nema ih 100 tisuća, ali ih ima. Doći će SOA. Osim terorističkog akta pred Banskim dvorima, bio je i manji prosvjed gdje je šačica ljudi bila spremna baciti i molotovljev koktel. Milanović je huškač. Čovjek godinama laže o mojoj obitelji, o mojem pokojnom ocu i o meni. Dio ljudi koji je neinformiran, poluinformiran ili informiran iz krivh izvora misli da je to što on govori istina. Huškač, se sada javio u subotu, valjda nakon što se probudio i rekao da ne uznemirujemo javnost. Ne radim ja to, nego pokušavam osvijestiti javnosti o temama koje nisu dominantne. Najbolje bi bilo da smo sve projekte obavili, ušli u Schengen i eurozonu, a da nam vladaju terorističke skupine”, rekao je Plenković.

Govoreći o izbornoj reformi, Plenković je kazao kako se ove godine događa “klasična izborna utakmica”.

“Za veliku izbornu reformu smo mogli napraviti veliku konvenciju, mi nemamo vremena. Mi radimo ono što je rekao Ustavni sud i to do rujna. Kada zakon bude gotov, a bit će gotov vrlo skoro, moći će svi dati neke komentare na javnom savjetovanju. Usvojit će se na vrijeme, a Ustavni sud će biti zadovoljan. Mislim da je to tema na koju se isto oporba nastoji ukrcati. Donijet ćemo zakon, malo ga moramo modificirati. Takva je demografska situacija, nitko za to nije kriv”, zaključio je Plenković.