DPA/PIXSELL

U socijalističkoj Jugoslaviji postojala je samo jedna optjecajna novčanica s likom Josipa Broza Tita, ona od 5000 dinara iz 1985. godine. Međutim u općoj javnosti slabo je poznato to da je još jedna zemlja izdala novčanicu s Titovim likom, i to čak nekoliko godina prije same Jugoslavije. Numizmatičar Zlatko Viščević otkriva je detalje o ovoj novčanici.

Novac ima svoju monetarnu i propagandnu ulogu u društvu. U prvom redu služi kao sredstvo plaćanja te kao mjerilo vrijednosti dobara i usluga, piše tportal. Osim toga, ima svoju političko-propagandnu ulogu pomoću koje izdavač šalje javnosti poruku određenog sadržaja.