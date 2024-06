Pogledajte gdje je najviše, a gdje najmanje ljudi izašlo na birališta

Podijeli :

Na izbore za Europski parlament do nedjelje poslijepodne izašlo se samo 487.000 birača ili njih 15, 05 posto, objavilo je u 17 sati Državno izborno povjerenstvo (DIP). To je osjetno slabiji odaziv u odnosu na europske izbore iz 2019., kada ih je do istog vremena glasovalo 21,31 posto, ali i na izbore iz 2014., kada ih je glasovalo 16,45 posto.

Najveći je odaziv u Ličko-senjskoj županiji, 24,87 posto, potom Karlovačka sa 17,46 ze Grad Zagreb sa 17,15 posto.

Najniža izlaznost zabilježena je u Vukovarsko-srijemskoj županiji 12,72, potom u Brodsko-posavskoj 12,80 te u Međimurskoj županiji 12,81 posto.

Pravo birati 12 hrvatskih zastupnika u Europski parlament u nedjelju je imalo 3 milijuna 371 tisuću birača u zemlji i 40 država u inozemstvu.

Podsjetimo, do 11.30 glasalo je 7.69% posto birača. To je za više od dva posto manje nego na izborima 2019. godine, kada je izlaznost bila 9.93% posto.

