Počelo glasanje na europskim izborima. Donosimo najvažnije informacije

Do nedjelje u 19 sati na snazi je izborna šutnja. Zabranjena je svaka izborna promidžba, objavljivanje procjena izbornih rezultata, kao i prethodnih, neslužbenih rezultata izbora.

Isto vrijedi i za objavljivanje fotografija izbornih sudionika u sredstvima javnog priopćavanja, njihovih izjava i intervjua.

Za one koji će kršiti izbornu šutnju na europskim su izborima, za razliku od parlamentarnih, propisane kazne, od 398 eura za fizičku osobu, od 1327 do 3981 eura za kandidata na izborima i odgovornu osobu u pravnoj osobi te od 13.272 do 66.361 eura za pravnu osobu, primjerice, političku stranku.