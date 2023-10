Selak Raspudić: Plenković se skriva iza umivenog europskog lica

Podijeli :

Saborska zastupnica Mosta Marija Selak Raspudić gostovala je u N1 Novom danu gdje je komentirala privremenu suspenziju Schengena i izmjene Kaznenog zakona.

Više zemalja EU-a vraća policiju na granice, odnosno privremeno suspendira Schengen zbog opasnosti od terorizma koja se povećala nakon rata Izraela i Hamasa.

“Nadzor na unutarnjim granicama trenutno primjenjuje devet država članica uglavnom zbog pojačanih migrantskih kretanja i terorizma. Ovaj teroristički napad Hamasa na Izrael pokazuje posljedice u Europi. To se vidjelo u nastupima europskih čelnika. Podsjećam da smo i mi, naše sigurnosne službe, u situaciji da pozorno pratimo stanje. Hrvatska i Slovenija imaju zajednički cilj sprečavanja nezakonitih migracija”, kazao je premijer Plenković prilikom konferencije za medije u četvrtak.

Upitana je li ovo politički nezgodan trenutak za Vladu, Selak Raspudić odgovara: “Stvar je vrlo ozbiljna. Ako budete posljednji koji će ozbiljno shvatiti ovu prijetnju i osigurati svoje granice, prijeti vam da postanete hot spot, a Hrvatska je na dobrom putu da se to dogodi. U tom smislu, izrazito je važno kvalitetno štititi svoje granice i mi iz Kluba Mosta smo predložili da se na ključnim mjestima stavi vojska na granice.”

“Schengen je, naravno, suspendiran svaki put kada postoji ne samo ozbiljna, već bilo kakva prijetnja po bilo koju zemlju. To pokazuje da je on u praksi disfunkcionalan. Čemu micanje granica u trenutku kada je sve sigurno i kada se ionako može prelaziti preko granica? Kada bi Europa zaista postojala kao jedinstven prostor koji nema granica među svojim zemljama članicama, ona bi se mogla i jedinstveno zaštititi u slučaju neke prijetnje”, dodala je.

Selak Raspudić ističe da Hrvatska ima bitnu ulogu u Europi jer se nalazi na samoj granici Europske unije. Stoga, očekivanja drugih zemalja da štitimo tu granicu smatra opravdanom: “Ako vas susjedne zemlje upozore da su vam nudile pomoć koju ste odbili i da se ne osjećaju sigurno s vašom zaštitom vanjske granice nego uvode vlastitu, očito je da ovdje nije u pitanju oporba koja na tome parazitira, već svi problemi naše vanjske politike i našeg Ministarstva unutarnjeg poslova”, kazala je.

“Niti jedan zakon ne može stupiti na snagu retroaktivno, a mi imamo Zakon o izbornim jedinicama koji je u Narodnim novinama objavljen 4. listopada, a u njemu piše da stupa na snagu 1. listopada, dakle retroaktivno što je protupravno postupanje”, kazala je Selak Raspudić tijekom rasprave u Saboru.

Na pitanje je li joj zasmetalo što se istog dana kada je istupila insinuiralo da je u određenoj sprezi, odgovara: “Kvaliteta svakog saziva Sabora je nažalost u stalnom opadanju tako da se danas proziva one koji rade svoj posao umjesto da se postavlja pitanje zašto svi saborski zastupnici nisu u stanju na vrijeme reagirati na ovakve pojave protuustanovsti”, dodajući: “Riječ je o zakonu koji je trebalo redovito pratiti i o zakonu koji se pratilo jer se radilo na tužbi prema Ustavnom sudu. Ja sam samo radila svoj posao.”

Upozorila je i na izmjene Kaznenog zakona koji se odnosi na zaštitu žena. Postoji bojazan da bi Zakon mogao pasti pred Ustavnim sudom, a i pravobraniteljica traži izmjene…

“Ja sam napisala jedan tekst u kojem sam upozorila da se trenutno dvije stvari mijenjaju istodobno u Kaznenom zakonu: uvođenje cenzure, femicida i jača kazneno-pravna zaštita žrtava obiteljskog nasilja, jednako kao i jača zaštita životinja. To nije slučajno. Ako pogledate sam tekst Zakona, onda možete primijetiti da se suprotno ikakvoj logici, malo govori o obiteljskom nasilju i femicidu pa se ubacuje cenzura, a onda se ponovno nastavlja s obiteljskim nasiljem i u konačnici zaštitom životinja. To ima svjestan cilj: Andrej Plenković je suprotno očekivanjima svih odlučio uvesti femicid u Kazneni zakon i pristati na sve ostale izmjene samo s jednim razlogom, a to je da uvede cenzuru”, kazala je.

“Njegovo umiveno europsko lice progresivnog borca protiv nasilja nad ženama je prikrivanje totalitarnog naličja koje ide prema tome da pod izlikom zaštite istrage uvede cenzuru”, dodala je.

