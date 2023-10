“Poljski scenarij” za HDZ na izborima?

Podijeli :

Iako će HDZ gotovo sigurno biti relativni izborni pobjednik na idućim parlamentarnim izborima nije isključeno da će im se dogoditi “poljski scenarij”, tj. da unatoč daleko najvećem pojedinačnom broju osvojenih mandata neće imati s kime do vladajuće većine, piše u četvrtak Večernji list.

No isto tako sva istraživanja javnog mnijenja, pokazuju da ljevica ima još manje šansi doći do potrebnih 76 ruku u Saboru odnosno da do većine ne mogu nikako bez pomoći desnice, konkretno ruku Mosta, trenutačno četvrte političke snage a s kojim pak “trećeplasirani” Možemo ne želi u vladajuću većinu “niti pod razno”.

Ponovila je to nedavno u Političkom intervjuu tjedna televizije Večernji list i supredsjednica Možemo Sandra Benčić i kandidatkinja te stranke za premijerku kazavši kako s Mostom nemaju namjere ići ni u kakvu kombinaciju, a na pitanje što ako jedina opcija za dolazak na vlast i micanje HDZ-a bude kombinacija SDP, Možemo i Most Benčić je kazala kako u tom slučaju postoje i neke druge mogućnosti osim koaliranja.

Pri tome je navela kao mogućnosti i ponavljanje izbora, ali i opciju manjinske vlade koja podrazumijeva davanje potpore iz Sabora nekoj političkoj opciji ili bloku stranaka bez ulaska u tu istu Vladu, a sve kako bi se spriječio ponovni izlazak na birališta.

Zanimljivo je da tu opciju manjinske vlade koju u Hrvatskoj nikad nismo imali do sada sve češće u kuloarima spominju i u drugim strankama, posebice onim najvećima HDZ-u i SDP-u kao što se svojedobno prije prijašnjim izbora spominjala opcija velike koalicije, piše novinarka Večernjeg lista Petra Maretić Žonja.

