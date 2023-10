Puhovski: Plenković je objektivno uspješan premijer

Podijeli :

Politički analitičar Žarko Puhovski bio je gost Newsrooma u kojem je komentirao nadolazeće parlamentarne izbore i dugu političku vladavinu Andreja Plenkovića.

“Nije sasvim sigurno da je Franjo Tuđman najduže politički vladao, Stjepan Mesić je podjednako dugo. S time da Mesić nije vladao. Ima jedan stari film imena “Sedam godina vjernosti” gdje se oslanja na probleme u braku. Plenković u ovom trenutku nema tih problema. On je objektivno uspješan premijer. Bio je premijer u nevjerojatno teškim uvjetima, istovremeno je bio premijer u kojem je Hrvatska još uvijek u šoku jer ima novca više nego što ga je u stanju isisati. On ima više novca nego sve prijašnje vlade zajedno. I to je nevjerojatna prednost za koju je manjim dijelom zaslužan”, rekao je politički analitičar Žarko Puhovski.

Analitičar kaže da je premijer Andrej Plenković s tom Vladom objektivno dobro isplivao iz covida i ekonomske krize, a veoma loše iz posljedica potresa.

“Sve u čemu Hrvatska nije u najgora tri na razini EU-a je uspjeh. Hrvatska je što se tiče ekonomske krize i cijena plina dosta dobro plivala, ali ukupno je loša reakcija vlade na stvari koje su se dogodile s potresom. Reakcija je kasnila najpristonije rečeno 4 godine. Ogromni novac koji se pojavio je postavio pitanje distribucije/raspodjele. Ova je vlada prva uvela to da se daje iste iznose svima. Uveli su doista neke olakšice za ranjive skupine kao što su djeca i umirovljenici. No, regionalna raspodjela novca je doista dvojbena. Govore da su puno novca dali u Slavoniju, ali ona je prazna. Ostat ćemo bez ljudi, bez svinja. Tu se pokazalo ne da nema strategije, tu nema taktike. Plenković čak ne govori mi nego ja, očito s pravom jer u toj Vladi nitko ne odlučuje umjesto njega. On je imao zaista dobrih i zaista loših strana”, rekao je.

Također, kaže da svi pokazatelji upućuju na to da je glasačko tijelo HDZ-a tvrdokorno, da su naprosto neosjetljivi na stvari o kojima se govori.

“Ove priče s korupcijom su poptupno promašene, to je kao da gađate s manevarskom municijom neprijateljske vojnike. Da je desetina točna šta je oporba rekla, to bi bilo strašno. Naprosto, nitko na to ne reagira. Stranka se očito jako drži, on ju ima pod kontrolom, a još bi ju više ima kad bi mu ljudi vjerovali da ostaje u Hrvatskoj. Mislim da Plenković ima dobre šanse u EU-u. Svaki dan sve bolje. Vrh EU-a se čini se rapada. Mogle bi se stvari pokrpati, ali radi se na krpanju. EU trenutno ima nevladivost. Njome se ne može pravljati na način koji odgovara prilikama. Mislim da je sad lako doći na tu poziciju, a mislim da za njega dolazi u obzir da bude predsjednik EK-a ili Povjerenik za vanjske poslove i sigurnost. On ima neku šansu, ali u uvjetima strukture koja ne funkcionira dobro. Čini mi se da bi za Plenkovićevu karijeru bilo jako pametno da čeka još malo. On ima šansu dobiti izbore pa onda reći da je svoje napravio. To bi bilo po mom sudu razumnije, ali pitanje je koji će mu zov biti privlačniji”, rekao je.

Puhovski navodi da je za socijalademokrate tragikomično šta oni uopće žele premijera.

“Za njih je čudo da bilo tko uđe u parlament. U ovom trenutku Plenković je sigurno najveći kandidat, ali ne može se reći da Sandra Benčić nema tu šansu. Ovdje se radi o tih 76 mjesta. Meni se čini da je problem oporbe ne to što nemaju ljude, nego što nemaju ljude koji bi poveli ljude na izbore. Meni je nezamislivo da 75% ljudi kao u Poljskoj izađe na izbore. Plenkovićev glavni problem je suradnja Domovinskog poreta i manjina”, kazao je.

“Mi dolazimo do toga da ljudi komentiraju: “Nemoj mi spominjati HDZ ili Što postoji osim HDZ-a?”. Ozbiljni se problemi ne rješavaju. Mi u Zagrebu nemamo 10 posto škola koje su kompletno klimatizirane. To danas nije toliko veliki novac. Veće mi je čudo što SDP ne gubi više na rejtingu nego to što HDZ ne gubi”, zaključio je.

