Domovinski pokret prisilio HDZ da bira: Anušić ili Plenković

N1

Potez koji je u četvrtak povukao Domovinski pokret, tražeći da se u Skupštini Osječko-baranjske županije raspravlja o naravi nedavnog katastrofalnog požara u osječkom Drava Internationalu mogao bi imati vrlo neugodan učinak po odnose u HDZ-u na nacionalnoj razini, piše u utorak Večernji list.

DP, naime, traži da Županijska skupština, a zatim i osječko Gradsko vijeće, od Vlade zatraže proglašenje ekološke katastrofe. Isto to ranije su službeno zatražili župan Ivan Anušić i osječki gradonačelnik Ivan Radić, no to se na zadnjoj sjednici Vlade nije dogodilo, a po onom što nam govore izvori bliski Banskim dvorima, veliko je pitanje hoće li katastrofa uopće i biti proglašena.

Što znači da će HDZ-ovi županijski zastupnici i gradski vijećnici biti prisiljeni birati između lojalnosti Anušiću ili Andreju Plenkoviću.

Da je DP itekako svjestan kako ovim potezom zabija klin među HDZ-ovce na Istoku Hrvatske i stranačke središnjice u Zagrebu bilo je jasno iz onog što je na konferenciji za novinare za vikend rekao drugi čovjek stranke Mario Radić.

Domovinski pokret nije uspio skupiti potpise za zabranu zvijezde petokrake Zastrašujuća poruka župana Anušića: Južni dio Slavonije udiše benzine i toksine! Krivac će odgovarati, ali nećete krivnju meni kačiti!

– Imamo situaciju da župan i gradonačelnik traže proglašenje ekološke katastrofe, a da Andrej Plenković i njegova Vlada to ne podržavaju. Podsjetit ću da je na vlasti, i u državi i u županiji i u gradu, HDZ i iz tog razloga želimo vidjeti koji je HDZ na vlasti u županiji, a koji je na vlasti u gradu. Jer, kao što vidimo, HDZ koji je na vlasti u državi ne podržava proglašenje ekološke katastrofe – rekao je Radić i dodao kako će DP zato tražiti glasovanje o toj temi, pa da se HDZ-ovci jasno izjasne podržavaju li župana Anušića i gradonačelnika Radića ili podržavaju Andreja Plenkovića.

Jučer nam je pak kazao kako je DP, koji ima navjeće oporbene klubove i u županiji i u gradu, već zatražio da o prijedlogu proglašenja ekološke katastrofe tematski raspravlja nadležni odbor u Gradskom vijeću, a rasprava na ovu temu u četvrtak će se održati na Županijskoj skupštini, pa očekuje da će tamo biti burno, piše novinarka Večernjeg lista Iva Boban Valečić.

