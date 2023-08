Dramatična situacija oko Koprivnice, dravski nasip počeo propuštati

Podijeli :

N1 / Ivana Tomić

Situacija u općini Drnje i mjestu Gabajeva Greda u općini Hlebine u Koprivničko-križevačkoj županiji za sada je pod kontrolom, a teško je predvidjeti kada se može očekivati vrhunac dravskog vodenog vala, izvijestili su u utorak rano ujutro načelnici tih općina. "Teško je procijeniti kada se može očekivati vrhunac vodenog vala, no radimo sve da se spriječi najcrnji scenarij, a to je da voda probije nasip", izjavila je za Hinu načelnica općine Hlebine Božica Trnski. Da je situacija pod kontrolom, ali i da je teško procijeniti kada će doći do vrhunca vodenog vala, izjavio je i načelnik općine Drnje Petar Dombaj.

