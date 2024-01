Popodne stiže pravo zahlađenje. Meteorolog otkriva koliko će trajati ovaj ugriz prave zime

Podijeli :

Unsplash / Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Vlažan nestabilan zrak ciklone nad Sredozemnim morem sporo se premješta prema istoku nad Egejsko more.

Naši krajevi nalaze se na prednjoj strani ciklone gdje prevladava jugozapadno i južno strujanje koje donosi razmjerno topao zrak pun vlage uzrokujući mjestimice obilne oborine. Premještanjem središta ciklone prema jugoistoku nad naše sjeverozapadne krajeve i sjeverni Jadran prodire hladan zrak uz pojačanje sjevernog i sjeveroistočnog vjetra. Zahlađenjem kiša u unutrašnjosti prelazi u susnježicu i snijeg.

Moramo li imati zimske gume i ako nema snijega?

Danas će vrijeme biti oblačno s kišom, u unutrašnjosti mjestimice snijegom te hladnije. Uz obalu će se bura proširiti sa sjevernog na srednji Jadran dok će na jugu i dalje puhati jugo i oštro. U podvelebitskom primorju bura će puhati olujnom na udare i orkanskom brzinom, a uz buru pokoja snježna pahulja može zalepršati i uz obalu.

Najviše dnevne temperature zraka u unutrašnjosti oko 4, a na Jadranu oko 12. Poslijepodne i navečer zbog pritjecanja hladnog zraka sa sjeveroistoka osjetan pad temperature.

Sutra, u ponedjeljak, pretežno oblačno sa slabim snijegom u unutrašnjosti i kišom na Jadranu i uz Jadran. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti od -4 do 0, na Jadranu oko 4. Vjetrovito, puhat će umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak, a na Jadranu jaka, a u podvelebitskom primorju olujna bura. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od -1 do 3, na Jadranu oko 8. Navečer u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu prestanak oborine, zbog vjetra osjet topline biti za 3 do 5 stupnjeva niža temperatura.

U nastavku tjedna promjenjivo oblačno, suho vrijeme sa sunčanim razdobljima. Noćne temperature u unutrašnjosti u meteorološkom zaklonu na 2 metra visine iznad tla do -10 a na Jadranu i uz Jadran oko 2C. Najviše dnevne u unutrašnjosti oko 2 a na Jadranu oko 8.

Krajem tjedna postupan porast temperatua zraka i okretanje vjetra na južni smjer kao uvod u novu kišnu epizodu koju predviđamo za 10 dana.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.