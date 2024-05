Provjerite police: Iz trgovina se zbog rizika povlače krekeri

Podijeli :

Državni inspektorat (DIRH) obavijestio je u srijedu potrošače o opozivu proizvoda Posni krekeri od pira 200 grama, proizvoda Vellete od durum pšenice od 200 grama, proizvođača Sottolestelle SRL Societa' Benefit, jer je u njima utvrđen alergen mliječni protein koji nije označen.

Radi se proizvodima Posni krekeri od pira (Pane azzimo di farro) 200g, LOT 422 C 23 i LOT 557 C 23, roka trajanja 30/08/2024 i 16/09/2024 i Vellete od durum pšenice (VELETTE SENATORE CAPPELLI) 200g, LOT: 350 C 23, 736 C 23, 756 C 23, 015 A 24, 084 A 24, rok trajanja 23/08/2024, 06/10/2024, 11/10/2024, 04/11/2024, 12/11/2024, proizvođača SOTTOLESTELLE SRL SOCIETA’ BENEFIT.

S obzirom da na proizvodima nije označen alergen mliječni protein, proizvod može predstavljati rizik po zdravlje potrošača osjetljivih na isti dok ga osobe koje nisu alergične mogu i dalje upotrebljavati bez ograničenja, izvijestili su iz DIRH-a.

