Konobari bi trebali zarađivati 2000 eura da bi se spriječilo iseljavanje

Turistička sezona je pred vratima, a da će biti sjajna, sugeriraju rezultati kroz cijelu ovu godinu. Upravo zato traje i utrka za radnicima, kojih nedostaje.

Posebno je dinamično u zoni osoblja koje neposredno radi s gostima, u sektoru definiranom famoznom odrednicom “konobari i kuhari”, piše Novi list. Došlo je i do značajnog povećanja plaća kako bi se kadrovski stabilizirao sektor pa kuhari i konobari rijetko dobiju plaću ispod zone od 1500 do 2000 eura. Samo, čini se da ni to nije dovoljno za privlačenje domaće radne snage.

Razlog za to je što neke od konkurentskih država poput Austrije u tom sektoru daju i do dvostruko više. Upravo stoga ovih je dana došlo ubrzano, neki su komentirali i panično, do proširenja primjene Kolektivnog ugovora u ugostiteljstvu čime se svim zaposlenima u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane povećava minimalna plaća za prosječno 17 posto.

Ugovor se primjenjuje od 1. svibnja, odnosno kolektivni ugovor proširuje se na sve radnike i poslodavce u ugostiteljstvu temeljem odluke Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Time se minimalana plaća postavlja na razinu koja se približava iznosu od 900 eura. Taj novi Kolektivni ugovor vrijedit će do kraja 2025.

“Vlada mora kroz poreznu politiku dodatno olakšati izdvajanja poslodavcima, kako bi se dio tih sredstava prelio na konačne korisnike – zaposlenike. U protivnom plaće će i dalje biti premale, domaća će stručna radna snaga i dalje napuštati Hrvatsku”, objasnio je predsjednik Sindikata turizma i usluga Hrvatske Eduard Andrić zašto ova mjera nije dovoljna.

Samo, nije ovo lokalan nego globalan problem. Dok je Hrvatima, primjerice, poželjno raditi u Italiji, tamošnjim konobarima i kuharima plaća koju mogu dobiti nije dobra, niti od nje mogu normalno živjeti. Ako se stavi u kontekst koliko moraju raditi tijekom sezone.

Naravno, ne treba zanemariti ni poteze koje (ne) vuku poslodavci. Zbog čega bi konobari trebali biti zadovoljni s plaćama od oko tisuću eura, ako su cijene najčešće naručivanih artikala dosegle iznose vrlo slične onima što se pronalaze u nama susjednim, turistički konkurentnim državama? Onima koje svoje radnike, pa tako i konobare, plaćaju mnogi više.

U konačnici, ističe Novi list, iako je Ministarstvo rada s povećanjem minimalca imalo dobru namjeru, čini se kako se sa svime time nije postiglo gotovo ništa. Vrijeme je za generalnu rekonstrukciju sustava ne samo plaća nego i odnosa prema radu i sveukupnog sustava vrijednosti. Ne dođe li do toga, očigledno se neće imati kome ni obraćati u predizbornim kampanjama.

