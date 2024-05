SDP-ovac: Treba nam ozbiljno provjetravanje Iblera

Podijeli :

Varaždinski Varteks suočava se s još jednim izazovnim razdobljem. Radnici ove nekad vrlo uspješne kompanije od jučer su u štrajku i poručuju kako neće ponovno sjesti za mašine dok im ne isplate plaće koje nisu dobili. U Novom danu kod Tihomira Ladišića situaciju je komentirao SDP-ov gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj.

Bosilj kaže kako je sudbina radnika Varteksa “vrlo neizvjesna”. Varaždin je zadjih sto godina živio i rastao s Varteksom i svima je teško podnijeti ovo što se sada događa, govori Bosilj i odmah dodaje kako ovakva situacija traje već desetljećima.

Radnici Varteksa traže svoje plaće: “Kad je došla čelnica, izvikala se na nas. Rekla je, ja imam, vi nemate”

“Sve je ostalo isto, rasprodavala se imovina, gomilali su se dugovi. Varteks je, kad se ugasio TiVar postao običan konfekcionar. Ta agonija traje već neko vrijeme. Moj mandat traje tri godine, ovo je treća uprava s kojom sam se susreo”, govori. Podsjetio je i kako je Vlada proglasila Varteks strateškim projektom i na taj način višestruko povećala vrijednost nekretnina. On smatra da se u Varteksu u ovom trenutku “traje neka vrsta borbe za nekretnine” te da nekretnine koje su vlasništvu Varteksa trenutno vrijede otprilike koliko iznosi i dug kompanije.

“Radnici Varteksa moraju izboriti svoja prava”

On smatra da Varteks treba dokapitalizirati kako bi nastavio raditi. “Radnici moraju izboriti svoja prava, oni su prvi u redu potraživanja. Svi ostali, i banke i založni vjerovnici moraju znati, ako se ne dogovore… Nitko ne želi preuzeti i platiti taj dug u cijelosti.”

Bosilj kaže kako je problem i dug veći od 550 tisuća eura koji Varteks ima prema Gradu Varaždinu. “Ako ih Grad ovrši, onda je kraj priče”, kaže Bosilj dodajući da je razgovarao s jednim od vlasnika. “Mislim da je istinito ovo što je Čajić rekao, da je bio zaveden kad je ušao unutra. Ali ušao je s puno novaca i sigurno želi spasiti svoj poslovni udio. Ako Varteks ode u stečaj, propada cijeli strateški projekt Vlade jer je Varteks nositelj tog projekta i zemljište će vrijediti manje. Dok živi tvrtka, živjet će i taj projekt”, govori.

On smatra i kako je ministar gospodarstva Habijan u pravu kad kaže da se radi o privatnoj tvrtki. “Država je previše puta pomagala privatnim vlasnicima. Grad bi sutra mogao staviti Varteks u stečaj. Pokušavamo to riješiti. Mislimo da ćemo uspjeti napraviti tu kupoprodaju nekretnina i tako pomoći Varteksu”, kaže.

O rezultatima izbora: Nije odgovornost samo Grbina…

Komentirao je odnos s vladom iz perspektive SDP-ovog gradonačelnika. Kaže kako ima korektne odnose s nekim ministrima. Podsjetio je i kako je predsjednik Vlade Andrej Plenković nakon njegovog pitanja obećao pomoć u rješenju problema bala koje su dugo opterećivale Varaždin. Ovaj problem bi trebao biti riješen u narednih godinu dana.

Bosilj je komentirao i rezultate parlamentarnih izbora. “Ne bih se pridružio ekipi koja cipelari Grbina, zna se kakve su procedure u SDP-u. Nije odgovornost samo Grbina, nego cijelog Predsjedništva koje je gotovo jednoglasno podržavalo sve odluke”, kaže.

Ništa od dogovora SDP-a i DP-a. Grbin: Evidentno je da je došlo do prljave političke trgovine Komadina: Milanović je odradio samoubilačku misiju za SDP i to mu treba vratiti

Njegovo ime nije bilo na listama.

“Zato jer se nisam slagao s ovakvim koalicijama”, kaže. “Nisam želio da preko naše liste u Sabor ulaze minorne stranke. Bilo mi je nuđeno sigurno prolazno mjesto, peto. Želio sam 14., htio sam ići na preferencijalu, ali predsjednik je rekao da to nije moguće jer je napravio određeni dogovor da jedan kapitalac, Hajdaš ili ja, ne može na zadnje mjesto.”

“Strah me kako će ovo izgledati ako HDZ ode s DP-om”

“Varaždinci su pokazali da vjeruju SDP-u. Sve sam ih pozivao da glasuju za Lovru Lukavečkog, dobio je 4.700 glasova što je au pair županu Komadini, npr. Želim nove, mlade ljude”, jasan je Bosilj.

“Treba ozbiljno provjetravanje Iblera. Vjerujem da će se to i dogoditi. Proći će izbori za EP”, kaže i dodaje kako se “ova ekipa nije pokazala i da priča ‘oni su lopovi’ ne prolazi kod ljudi”.

“Za ovo je odgovorno rukovodstvo stranke koje nije uspjelo dobiti centrističke birače. Zaista me strah kako će ovo izgledati ako HDZ ode s DP-om. Mi ne trebamo biti stranka ljevice, nego lijevog centra, moramo biti prihvatljivi većem broju ljudi”, kaže.

Što se tiče uloge Zorana Milanovića, Bosilj kaže da mu je bilo iznenađanje kad je vidio na što se predsjednik odlučio. “On se odlučio jer je vidio da je to jednosmjerna cesta. … Da se Zoran nije uključio, mislim da bi rezultati i za SDP i oporbu bili daleko gori i da ne bi bila ovakva izlaznost”, kaže.

“Liste SDP-a je sastavljao Peđa Grbin. Odgovornost za liste i rezultate lista, a na svakoj je bilo neko sporno ime…”, govori Bosilj.

“HDZ je promijenio Plenkovića više nego on HDZ. Ako u vladi neće biti SDSS-a, to je njegov poraz. Mislim da smo blizu onoga kako je izgledala vlada Tima Oreškovića i Karamarka. Možda Plenković već sada radi na tome da skupi 76 ruku na drugi način poslije EU izbora. Svi misle da, ako to ne uspije, će se raspustiti Sabor. Sabor se neće raspustiti jer unutra je previše sitnih duša koje su se osigurale za naredne četiri godine. Plaši me smjer kojim bi mogla krenuti Hrvatska, siguran sam da se to neće pokazati ni dobro ni dugoročno, ali sam siguran i da ovih 151 koji su trenutno u Saboru će u Saboru biti i naredne četiri godine”, zaključuje.

