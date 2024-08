Popodne vruće, u noći na četvrtak nagla promjena vremena. Evo što nas čeka

Podijeli :

Donosimo vremensku prognozu meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Hladan nestabilan zrak s Atlantika u sklopu duboke ciklone južno od Islanda premješta se nad zapadnu i srednju Europu. Nad Sredozemnim morem je dominantan utjecaj azorske anticiklone i pritok suhog vrućeg afričkog zraka. Mjesto mješanja hladne vlažne i tople suhe zračne mase je sjevernije od Alpa. Manja količina nestabilnog zraka kao oslabljena hladna fronta premješta se sjevernije od naših krajeva i utjecat će na vrijeme u našim krajevima danas navečer i sutra.

Danas će vrijeme biti sunčano i toplo. Jutarnje temperature bile su u unutrašnjosti od 15 do 18, a na Jadranu zbog tople fenske bure uglavnom iznad 24C, a u Dubrovniku i na jugu Dalmacije oko 29 C. Danas tijekom prijepodneva temperature će brzo rasti, a najviše dnevne bit će unutrašnjosti oko 30, a na Jadranu do 35. Promjenu vremena prognoziramo poslijepodne i navečer te u noći na četvrtak. Naoblačit će se najprije u zapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, a tijekom noći i

sutra prijepodne grmljavina i pljuskovi proširit će se na veći dio unutrašnjosti te na sjeverni i srednji Jadran.

Nakon brzog prolaza fronte u četvrtak tijekom dana stabilizacija vremena uz porast temperature zraka. Bit će promjenljivo oblačno uz mjestimice pojačan razvoj dnevne naoblake i mjestimične grmljavinske pljuskove. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti oko 16, na Jadranu od 22 do 25. Najviše dnevne od 30 do 35C.

U nastavku tjedna stabilno uz porast temperature zraka .Temperature zraka će doseći najviše vrijednosti za vikend i početkom idućeg tjedna, a živa se u termometrima može popeti i do 40C.

