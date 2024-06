Posljedice nevremena sanirat će se mjesecima: “Voda je ušla u podrum i sve uništila. Katastrofa!”

Podijeli :

U noći s ponedjeljka na utorak dio Hrvatske pogodilo je nevrijeme. Tuča, obilna kiša, u nekim dijelovima čak i pijavice...U Podravini, općini Rasinja kažu ne pamte ovoliku količinu padalina koja je pretvorila ovo mjesto u rijeku.

Vatrogasci i ostale službe na terenu nakon stotina dojava građana, i dalje zbrajaju štetu, a po svemu sudeći na terenu – tako će biti još danima. Mještani i načelnik općine još čekaju na proglašenje elementarne nepogode.

Veliko nevrijeme poharalo sjever Hrvatske, najgore prošao Desinić

Prije samo dva dana dvorištem gospođe Ludmile slijevala se bujica u njezinu kuću u Rasinji. Najgore je prošao podrum, a ostaci mulja kad se voda povukla i dalje su vidljivi posvuda. Kućanski aparati, namještaj… Ludmila sumnja da će većina biti za otpad.

“Kao slap je voda tu išla unutra. Pun podrum je bio vode. Prije dvije do tri godine pamtim nevrijeme, ali nije bilo tako strašno. Došla je malo voda na terasu, ali ne tako kao sad – sad je bilo stvarno grozno”, rekla je Ludmila Gečić iz Rasinja.

Od smrada mještani ne mogu spavati

Ogromna količina vode slila se i u Josipovu obiteljsku kuću u Rasinju. U ribnjaku od mulja ne vidi je li ostalo išta uzgojene ribe.

“Ja mislim da nije ništa jer se digla voda gore i ribe su otišle kroz potok dolje. I to je to. I u podrum je voda došla i uništila sve”, rekao je Josip Jukić iz Rasinja koji 45 godina živi u mjestu, ali ovakvo nevrijeme ne pamti.

“Prvu noć nisam uopće spavao jer to je takva voda i blato i to sve skupa smrdi. Tu su još i septičke jame i te septičke jame su se ispraznile i u stvari to je smrdjelo i smrdi još sad”, dodao je.

Zbrajaju se posljedice nevremena

Vatrogasci i Povjerenstvo za procjenu šteta ovih dana obilaze teren i zbrajaju posljedice nevremena. Odradili su na stotine intervencija.

“Ispumpavanje bunara, ispumpavanje podruma… Stradalo je jako puno kuća, negdje oko 100”, rekao je Mladen Maljak iz DVD-a Rasinja.

Više od 50 litara po četvornom metru palo je u samo sat vremena. Osim kuća, stradale su i prometnice, poljoprivredna zemljišta i usjevi. Načelnik općine čeka proglašenje elementarne nepogode.

“Ja sam od župana zatražio da se proglasi elementarna nepogoda. Kad on dobije sve te objedinjene podatke onda će vjerojatno, ma ne vjerojatno, nego sigurno će proglasiti elementarnu nepogodu tako da u tom slučaju stanovnici koji su oštećeni mogu očekivati neku određenu naknadu”, rekao je Danimir Kolman, načelnik Općine Rasinje.

Mještani smatraju da bi šteta bila barem 20% manja da kanali nisu zakrčeni i da su ceste održavane. No načelnik je uvjeren da se protiv ovakvih ekstrema nemoguće boriti.

“Takve bujice nije moguće ni predvidjeti, a kamoli da se prevenira”, dodao je Kolman.

Još mjesecima sanirat će se posljedice nevremena. Stanovnici se nadaju da će dobiti kvalitetnije obnovljene prometnice i kanale, ali i odštetu te da je ovo posljednji put da gledaju ovakve prizore.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

VIDEO / Ako vidite kovanicu na vratima vašeg automobila odmah pozovite policiju Koliko vam zapravo može potrajati mobitel? Evo koji je rok trajanja popularnih marki