Povjerenstvo za sukob interesa kaznilo Bartulicu jer je nije upisao dvije firme u imovinsku karticu

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stephen Nikola Bartulica novi mandat započinje s kaznom zbog sukoba interesa. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa utvrdilo je da u više navrata nije ispravno ispunio imovinsku karticu, odnosno da u njoj nije naveo dvije svoje tvrtke.

Odluka je donijeta nakon što je Povjerenstvo iz medija saznalo za Bartuličine firme Ppio consulting i Servimus. O tome je, rečeno je na sjednici Povjerenstva, pisao Imperijal u tekstu pod naslovom “Bartulica ukrao ime papi Piu za consulting tvrtku koju je sakrio u imovinskoj kartici”. Tekst je objavljen još 2020. godine.

Evo što je utvrđeno

Kako je kazala predsjednica Povjerenstva Aleksandra Jozić Ileković Povjerenstvo je utvrdilo da Bartulica još 2015. nije prijavio udjele u firmi Servimus koju je kasnije prebacio na suprugu, niti je 2020. i 2021. prijavio vlastitu firmu Ppio consulting.

Puljiz: Bartulica vjerojatno zbog europskih izbora i dalje ustraje na ideološkim pitanjima

On u svom očitovanju to nije ni osporavao, opravdavao se neznanjem. Uvjeravao je i da Ppio consulting nije radio ništa prije nego što je prenijet na suprugu.

Povjerenstvo mu je objasnilo i što zapravo znači imovina bračnog partnera, jer mu, kako je rekao, nije bilo jasno.

Novčana kazna

“Činjenica je da je povrijedio zakon, odnosno nije prijavio svu imovinu. Kako do sada nije kažnjavan to mu je uzeto kao olakotna okolnost, a otegotno mu je to što svi obveznici moraju imovinsku kraticu ispuniti istinito”, navela je Jozić Ileković i predložila da se Bartulicu kazni s 530 eura novčane kazne.

Povjerenstvo je nakon kraćeg vijećanja jednoglasno prihvatilo njezin prijedlog i kaznilo Bartulicu. On protiv ove odluke Povjerenstva može podnijeti upravnu tužbu i pokušati ju srušiti sudskim putem.

