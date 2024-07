Poznato koja hakerska grupa je napala splitsku zračnu luku

Podijeli :

Ivana Ivanovic/PIXSEL

U splitskoj Zračnoj luci sv. Jeronim koja je u ponedjeljak doživjela hakerski napad, zbog čega je došlo do preusmjeravanja zrakoplova u druge zračne luke, potvrđeno je da se radi o hakerskoj grupi Akira i da još zbrajaju kolika će biti šteta.

Potvrdio je to novinarima direktor zračne luke Lukša Novak koji je rekao da sinoć tijekom napada nisu bili sigurni o čemu se točno radi, no kasnije je utvrđeno da je riječ o vrlo ozbiljnom hakerskom napadu.

Dodao je da su još sinoć o svemu obavijestili nadležne institucije za takvu vrstu napada.

“Naše službe, odnosno naših osam stručnjaka su cijelu noć radili na normaliziranju rada zračne luke, dok ih sada na tome radi već deset”, izvijestio je Novak.

Noćas su, dodao je, donijeli odluku da će raditi na tzv. klasični, odnosno stari način.

Butković: Pregovori s hakerima ne dolaze u obzir

Trenutno nema značajnijih kašnjenja

Stoga je sa svim kompanijama koje su to prihvatile dogovoreno da im šalju liste putnika, da rade kako se nekad radilo, ali i da pokušaju odgovoriti zahtjevnom redu letenja.

Rekao je da je tijekom utorka planirano više od 80 zrakoplova i 25 tisuća putnika.

Trenutno nema značajnijih kašnjenja i unatoč ručnom načinu rada odgovaraju zahtjevima današnjeg reda letenja.

Za hakerski napad rekao je da je vrlo ozbiljan i klasičan i da se uz njega pojavila poruka u kojoj se traži pregovaranje o mogućim isplatama za dobivanje određenih ključeva, no podsjetio je da je vezano za to poznat stav Vlade, ali i same zračne luke da to nije moguće.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Bilas: Zračna luka u Splitu bila je meta hakerskog napada Gradonačelnica proziva HDZ zbog stečaja koji prijeti gradu: Poziva se Bačić da se kao Korčulanin uključi