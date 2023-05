Predsjednik gradskog odbora za sigurnost: Premijer napuhava izvješće SOA-e

Podijeli :

Gordan Bosanac, predsjednik Odbora za sigurnost i prevenciju urbanih rizika Zagreba u Novom danu osvrnuo se na izvješće SOA-e i jučerašnji incident u zagrebačkoj školi.

Škole i osnivači brinu o sigurnosti škola. Što Grad Zagreb treba učiniti kako bi škole bile sigurnija mjesta za učenike?

“Sigurnosti možemo pristupiti na dva načina. Možete ići na fizičku zaštitu, staviti kontrolu ulaza, zaštitara, detektor metala, pretres. Mi mislimo da to nije put. To je put koji će unijeti strah i radikalizirati, neće doprinijeti sigurnosti. Mislim da tome nije mjesto u školi”, rekao je Bosanac te dodao:

“Drugi put je da se kvalitetnije i više radi na prevenciji. To je pitanje više institucija. Problem koji rapidno raste je međuvršnjačko nasilje. To da se nama u školi međusobno djeca zlostavljaju ima veze i s mentalnim zdravljem. Da bismo to spriječili, treba puno više psihologa, potrebno je poticati tu struku, 54 je specijaliziranih psihijatara za djecu u cijeloj Hrvatskoj. Dakle, ne zaštitarskim mjerama, već treba djelovati prevencijom. Sjećam se svog školovanja i znamo da djeca mogu krenuti u devijantne priče. Zagovaramo na nacionalnoj razini cjelodnevnu nastavu jer će djeca time dobiti kvalitetni sadržaj.”

Uvijek postoji mogućnost da se, ako se premijer osjeća ugroženim, ogradi Vlada

“Dosta toga je zbunjujuće oko stanja sigurnosti. Pozivi iz inozemstva su folklor. Nije neuobičajeno da ljudi tako targetiraju političare. Nije lak zadatak procijeniti koliko su prijetnje ozbiljne. Naša Sandra Benčić je jednog takvog koji joj je prijetio, pronašla na internetu pa je bio isprepadan kad ga je našla. Bilo bi dobro s tužiteljstvima tih zemalja pokrenuti tamo postupke, da ti ljudi odgovaraju. Brine me da premijer Andrej Plenković napuhava izvješće SOA-e”, rekao je Bosanac komentirajući jučerašnje izvješće SOA-e.

“Ja čitam ta izvješća riječ po riječ godinama jer se time bavim. Svaku riječ SOA važe. Kad spominju militantne pojedince, kažu da im je mobilizacijski potencijal nikakav. Dakle, ne možemo govoriti o nekakvom organiziranom političkom udruživanju, planiranju već se očito radi o pojedincima. Rečenica je da oni ne vide da to može ugroziti demokratski poredak zemlje. Ne vidim zašto je Markov trg više od dvije godine ograđen. Što je ključni argument? Tražimo kao Klub Možemo! da to izvješće bude dostupno zastupnicima i zastupnicama u parlamentu, ne može biti dostupno, znamo, široj javnosti. Uvijek postoji mogućnost da, ako se premijer osjeća ugroženim, da se ogradi Vlada. Koliko pratim situaciju u Saboru, ne postoji strah da je netko tamo ugrožen. Malo frustrira i mislim da je loša slika za Sabor i Vladu da nam je Markov trg postao parking limuzina koje prevoze državne dužnosnike”, kazao je

Zagreb je siguran grad. Građane najviše brinu promet i otpad

Na pitanje kako ocjenjuje stanje sigurnosti u Zagrebu, Bosanac kaže kako statistika o sigurnosti nikad nije bila bolja.

“Prošlu Gradsku skupštinu imali smo izvješće o sigurnosti koje je pokazalo da živimo u privilegiranoj sigurnosti. Ako gledate statistiku, pao je kriminalitet i najbolje je u tom smislu izvješće u zadnjih 20 godina. Postoje problemi – porast prevara starijih osoba i silovanja. No globalno gledano, možemo biti zadovoljni sa Zagrebom kao sigurnim grada. Imali smo veliki priljev ilegalnih migranata. Statistika govori da narativ da će se zbog toga ugroziti sigurnost, nije točan. Nedavno smo kao Grad napravili istraživanje o sigurnosnim doživljajima. Ljudi vide kao najveće probleme promet i otpad. Dakle, imamo komunalne teme, a kriminalitet tu nije percipiran kao problem.”

O beogradskim prosvjedima: Sjetimo se otpora koji su srušili Miloševića…

“Građani Beograda i Srbije pokazali su jučer nenasilan otpor. Sjetimo se otpora koji su skinuli Miloševića s vlasti. Ponovno sada vidimo mobilizaciju nenasilnog otpora. Nenasilna promjena režima je puno učinkovitija nego nasilna. Vidimo da je u Srbiji kap prelila čašu. Mislim da bi trebali davati podršku svim progresivnim nenasilnim snagama”, zaključio je Bosanac.

