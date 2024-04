HND: Crveni Kmeri iz Domovinskog pokreta nas žele zastrašiti

Podijeli :

Emica Elvedji / Pixsell

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) u petak je upozorilo javnost na opasni nasrtaj predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave na tjednik Novosti čije gašenje ta stranka zagovara te na njezine najave koje HND ocjenjuje obračunom s nepodobnim novinarima i medijima.

Predsjednik HND-a Hrvoje Zovko na početku izlaganja obratio se novinarkama i novinarima u svjetlu istupa čelnika Domovinskog pokreta.

“Imajte svi na pameti da kada uzimate izjave od gospode iz Domovinskog pokreta da znate da vas smatraju neprijateljima države. Ne smatraju vas novinarima ili novinarkama koji rade svoj posao u interesu javnosti, nego da ste neprijatelji Hrvatske koje treba kroatizirati. Oni su ti koji imaju ‘ured za hrvatstvo'”, kazao je Zovko.

Dodao je i kako su u Domovinskom pokretu ‘oni su ti koji će mjeriti koliko je tko Hrvat i koliko je tko podoban’ ocijenivši da je to u maniri Crvenih Kmera.

“Crveni Kmeri iz Domovinskog pokreta žele da nas zastraše. Uputili su otvorenu prijetnju Novostima, ali i javnim medijima HRT-u i Hini. To je klasično zastrašivanje, ali i prijetnja svim drugim medijima koji neće znati kada će doći red na njih”, kazao je Zovko. Dodao je i kako ga to ne iznenađuje, no iznenađuje ga izostanak društvene reakcije.

“Nisam primijetio da je itko digao riječ. Gdje je ta intelektualna elita Hrvatske koja sada šuti”, kazao je Zovko pritom upitavši gdje su sada ustavotvorni stručnjaci, Matica Hrvatska i politički analitičari dodavši i kako cijelo društvo otvoreno šuti na otvorene prijetnje prema cijeloj jednoj profesiji.

“Jasna nam je šutnja, ali je neprihvatljiva (šutnja) i tehničke ministrice kulture i medija i cijelog HDZ-a koji još jednom pokazuje što misli o nama”, ustvrdio je Zovko.

Novinar tjednika Novosti i predsjednik Novinarskog Vijeća časti HND-a Hrvoje Šimičević naglasio je kako nije sporno da svaka stranka ima pravo krojiti svoj program po vlastitom nahođenju i obećavati biračima svoju viziju Hrvatske na izvršnoj vlasti.

“Sporno je, međutim, što Domovinski pokret najavom zaustavljanja financiranja jednog konkretnog manjinskog lista najavljuje nezapamćeni udar na autonomiju i prava nacionalnih manjina u Hrvatskoj, kao i rijetko zabilježeni nasrtaj na novinarske slobode. I to ne samo tjednika Novosti, nego cijelog medijskog sektora u državi”, kazao je Šimičević. Osvrnuo se i na, kako je kazao, planove Domovinskog pokreta za ostatak medijske scene u Hrvatskoj.

“Novosti su samo početak. Probijajući se, uz popriličan trud, kroz kvrgave i slabo opismenjene rečenice u njihovom predizbornom programu, na koncu se nametnuo zaključak da Domovinski pokret planira nezapamćen udar na cijeli medijski sektor u Hrvatskoj i na novinarske slobode”, zaključio je Šimičević.

