Bivši veleposlanik: Dosta pitanja u izvješću SOA-e ostalo je neodgovoreno

Podijeli :

Marko Lukunic/PIXSELL

Bivši veleposlanik u Rusiji, Božo Kovačević, gostovao je u Novom danu u kojem je govorio o izvješću SOA-e, stanju u Ukrajini, izborima u Turskoj i Srbiji.

Sigurnosno–obavještajna agencija Republike Hrvatske (SOA) objavila je javno izvješće za 2022. godinu u kojem je objašnjeno zbog čega su protjerani ruski diplomati iz Hrvatske.

Kovačević: Samo bi jedna zemlja mogla zaštititi Putina u slučaju njegovog pada Božo Kovačević: Trump će ročište pretvoriti u show

“Nelegalni obavještajni rad u RH bio jedan od razloga zašto je 18 diplomata i šest članova administrativno-tehničkog osoblja Veleposlanstva Ruske Federacije u RH protjerano”, piše u izvješću SOA-e.

Kovačević je rekao kako je diplomatima dopušteno razgovarati s građanima i predstavnicima tijela vlasti Republike Hrvatske, no, naglašava, kako nije dopušteno od bilo koga dobiti one informacije koje su tajne i zaštićene zakonima Republike Hrvatske.

“Osobito nije dopušteno bilo prijetnjama, ucjenama i podmićivanjem dolaziti do takvih informacija”, ističe bivši veleposlanik.

Naglasio je da u izvješću ostaje nejasno kakvim su se djelatnostima točno ruski diplomati bavili u Hrvatskoj.

“Zapravo ostaje nejasno sljedeće. U izvješću se kaže da je broj ruskih diplomata u Zagrebu sveden na isti broj koji Hrvatska ima u Moskvi. Na temelju toga nije jasno jesu li ruski diplomati protjerani samo zbog toga što ih ima više nego hrvatskih diplomata u Moskvi ili zbog toga što su se bavili nezakonitom djelatnošću”, rekao je Kovačević.

Izvješće SOA-e: Ruski diplomati koje smo protjerali su bili obavještajci Bivši voditelj u SOA-i o najvećim prijetnjama: “To apsolutno treba zabrinjavati”

Naglašava i to da je nejasno da li su svi koji su protjerani se bavili nezakonitom djelatnošću ili samo neki.

“Tako da to izvješće u tom segmentu ne samo da nije detaljno, već je i preopćenito i zapravo nije pravo izvješće”, ističe.

Smatra da je dosta pitanja na tu temu ostaje neodgovoreno.

Također, podsjetio je da je protjerivanje diplomata bila odluka Europske unije koju su članice ispoštovale.

Smatra da je SOA u izvješću mogla napisati koliko je broj diplomata ili osoblja protjerano zbog agresije na Ukrajinu, a koji zbog nezakonite djelatnosti.

“Ruska vojska je u neprilici”

Govorio je i o situaciji u Ukrajini i o navodnom početku ukrajinske protuofenzive.

“Čini se da je u većoj mjeri počeo raspad ruskih oružanih snaga nego što je počela ukrajinska protuofenziva”, kaže Kovačević.

Kovačević smatra da je ruska vojska zbog izostanka uspjeha i izostanka koordinacije između Vojske Ruske Federacije i paravojnih snaga skupine Wagner u sve većim neprilikama.

Komentirao je i političke ispade i svađe šefa Wagnera Jevgenija Prigožina s ministrom obrane Ruske Federacije Sergeja Šojgua i njegovih generala.

“Postoji mogućnost da Erdogan izgubi ove izbore”

Komentirao je i izbore u Turskoj.

Smatra da postoji mogućnost da Erdogan izgubi ove izbore.

Foreign Affairs: Ukrajina ima jednu veliku skrivenu prednost Bivši ruski zapovjednik tvrdi: “Ukrajina će napasti ove tri ruske regije”

“Već tjednima se pokazuje da opozicijski kandidat ima stanovitu prednost budući da je drugi oporbeni kandidat odustao od izborne utrke te je moguće da jedan dio tih glasova bude upućen njemu i da on pobjedi u prvom krugu predjedničkih izbora”, kaže Kovačević koji smatra da je i u drugom krugu moguća pobjeda opozicijskog kandidata.

Podsjetio je da ankete pokazuju da bi moglo doći do situacije da na predsjedničkim izborima pobjedi opozicijski kandidat, a da parlamentarnu većinu zadrži Erdoganova stranka te da bi zbog toga moglo doći do ustavne krize u Turskoj.

Smatra da je Erdoganova desna populistička politika urušila odnose s Europskom unijom, Sjedinjenim Državama i NATO-om.

Također spomenuo je da su odnosi Vladmira Putina i Erdogana srdačni.

“Grozni zločini samo su povod za šire iskazivanje nezadovoljstva građana”

Osvrnuo se i na val prosvjeda u Srbiji nakon dva masovna ubojstva u toj zemlji.

Kovačević kaže kako su izvješća prorežimskih srbijanskih medija znak zabrinutosti i panike. “Unatoč manipuliranju činjenicama ne mogu prikriti činjenicu da je veliki broj građana iskazao nezadovoljstvo politikom i izravni povod su stravični zločini u Srbiji, ali odgovornim za te zločine građani smatraju vlast zbog javne promocije nasilja i nezadovoljstva u društvu”, kaže Kovačević koji drži da je legitimno pravo građana tražiti smjenu vlasti.

Analitičar: Erdogan se boji, moguće je da ne prihvati rezultate izbora Erdogan nikad bliže porazu, financijska tržišta su na rubu

Dodaje da Aleksandar Vučić drži da građani na to nemaju pravo te zato u javnosti govori da “oni traže njegovu glavu”. Komentirao je Vučićevu povezanost sa kriminalom u Srbiji.

“Grozni zločini samo su povod za šire iskazivanje nezadovoljstva građana”, kaže Kovačević.

Također komentirao je Vučićev protuskup. Smatra da on njime želi pokazati da je jači od opozicije. “I da mu to daje pravo da je jači od Ustava. Ne treba smetnuti s uma da Ustav Srbije određuje da predsjednik Srbije ne može imati nijednu drugu javnu dužnost i on ne smatra da treba zbog toga dati ostavku”, rekao je Kovačević.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.