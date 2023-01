Novo dramatično upozorenje: “Neke robe više neće biti na policama trgovina”

Podijeli :

Izvor: Luka Stanzl/PIXSELL/ilustracija

Predsjednik Udruženja trgovine HGK, Ivica Katavić iz tvrtke KTC Križevci, gostovao je Newsroomu gdje je komentirao rast cijena, ali i posljednje poteze Vlade kojima žele zaustaviti poskupljenja hrane.

Lanac KTC se, uz Konzum, odazvao prijedlogu Vlade te poslao popis artikala kojima bi trebale biti regulirane cijene. “Ja sam iznađen da se kolegu nisu odlučile pristati na zahtjeve Vlade. Ima vremena za razgovor oko metodologije, ali jasno je svima da nemamo što skrivati. Cijene su jasno iskazane na policama i pokazalo se da trgovački lanci ne varaju kupce”, rekao je.

Dodao je da je upravo nadzor pokazao da varanja nije bilo jer je pronađeno samo 8-9 slučaja prevare, a maloprodajni lanci broje preko 20.000 prodavača.

“Nije još ništa poslano Vladi, trebali smo sjesti za stol s ministrom gospodarstva da sve detaljno dogovorimo. Ja ne sporim mehanizme koje Vlada ima, od zamrzavanja cijena do vraćanja na staro, ali treba biti pošten. Kazniti nekoga tko nije napravio ništa protivno zakonu? Trgovci su od devetog mjeseca primorani držati nekoliko artikala po zamrznutim cijena, a isto je i s maloprodajom goriva. Može se kazniti samo one za koje se dokaže da su krivi”, rekao je Katavić.

Zatvaraju se brojne poslovnice trgovina H&M, C&A, Orsay… Život u najskupljem hrvatskom gradu: “Psihički se pripremam za cijenu lijeka”

“Vidim da se uspoređuju cijene od rujna do prosinca i radi se o razlici od 1-2 posto. Najveći broj poskupljenja bilo je od 3. do 7. mjeseca kada je trajala priprema za turističku sezonu, ali i uvođenje eura. Marže su ionako male, a kad boi neki trgovac povisio uvelike cijene sam bi bio kažnjen”, rekao je.

“Nažalost svi smo bili primorani dizati cijene jer cjenike koje smo dobili mi smo ih morali ispoštovati, a imamo i 67 novih cjenika koje ćemo biti prisiljeni odbiti. Od AZTN-a smo tražili dozvolu da možemo odbijati cjenike. Velika većina dobavljača je to prihvatila i odbila podizanje cijena do iza 31.03. Jedan njih je ostao pri zahtjevu za dizanjem cijena. Uglavnom su to uvoznici, moćne korporacije, ali tih roba onda neće biti na policama. Ima tu kozmetike, nešto malo prehrane, to su uglavnom strane kompanije”, otkrio je.

“No nakon toga, ako se ništa ne dogodi, kad dođu novi cjenici cijene će ići gore. Važno je da se Vlada angažira i kad je proizvodnja u pitanju. Sve informacije govore da su cijene troškova ambalaže i cijene energenata puno niže negoli su bile. I sada bi bilo za očekivati i da cijene proizvodnje padnu kao što je bilo kod cijene jestivog ulja i potrošači su to osjetili na policama”, dodao je Katavić.

“Kad trgovac dobije robu po 15 kuna, ne može ju prodavati po 11 kuna”, kaže.

Tvrdi da je on apsolutno za crne liste, ali da se i zna zašto je netko na crnoj listi.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Četiri rečenice koje manipulatori koriste kako biste se osjećali nesigurno Ako primijetite jednu od ovih promjena na tijelu, odmah posjetite liječnika