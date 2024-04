Postizborna analiza: “Ovo je jedino logično i zdravo rješenje osim ponovljenih izbora”

Podijeli :

Glavna urednica portala Nacional.hr Helena Puljiz u Newsroomu je s našim Domagojem Novokmetom razgovarala o situaciji na postizbornoj političkoj sceni.

S jedne strane Andrej Plenković pokušava pomiriti nešto što djeluje nepomirljivo (Domovinski pokret i manjine), a s druge strane SDP i još nekoliko partnera pokušavaju složiti saborsku većinu. Helena Puljiz ističe da se čini da HDZ ima više šanse u toj konstelaciji snaga zbog realnih brojki kao i činjenice da su im dovoljni zastupnici DP-a i “još dvojica”.

Hrvoje Klasić: Domovinski pokret bi doživio debakl kad bi HDZ vodio Anušić Plenković: Milanović ne zaslužuje biti predsjednik. On je out Orepić: Most će sad tražiti neke nove Raspudiće, a oni neki novi Most

“Mislim da su sad u prednosti, ali i da ne stoje dobro. Danas su vijesti da je raskol u Domovinskom pokretu između Ivana Penave i Marija Radića, da Radić hoće samo s HDZ-om, a Penava sluša bilo glasača koji su se uzbunili da će ih progutati HDZ. Radić od početka nije skrivao da bi išao s HDZ-om. A što se tiče opozicije, oni pokušavaju. Po meni ideja na stolu, da svi koji nisu HDZ, da se napravi Sabor koji će u godinu dana izabrati Vladu, da se izmjene ključni zakoni i da se dobije pošteniji izborni proces, da se zaustavi Ivan Turudića i lex AP, ta ideja je dobra. Najpošteniji bi bili ponovni izbori, ali nakon ovakvih rezultata i ponašanja stranaka, izlaznost bi bila manja. Domovinski pokret bi sigurno prošao lošije nego sad, a Most nakon raskola s Raspudićima pogotovo. Nisam sigurna ni da bi SDP ostvario rezultat kao ovaj nakon Milanovićevog istupa.”

Puljiz također ističe da svi idu na izbore da bi vladali. “Logično je da će pokušati sve da dođu do vlasti. Ustavni rokovi su jasni, sve može potrajati i tri mjeseca. Sve je to razumljivo, a vjerojatno će biti još osipanja”, rekla je i dodala:

“Milanović je prvi zaslužan za izborni rezultat Domovinskog pokreta i Mosta. Po onome što se sad događa u DP-u, struja koja je oko Radića, mislim da je Milanović ispao malo naivan kad je o desnici riječ. Čini se da te garancije koje je očito imao od njih, da su ga izigrali. Premda to sve još uvijek ne znamo. Po Plenkovićevom držanju i istupima se vidi da nisu očito uspjeli pridobiti DP-ovce pa je nervoza još prisutna. Ne vjerujem ni Mostu, ne znam kako će se okrenuti.”

Komentirajući razlaz Raspudića s Mostom istaknula je: “Po meni je to greška jer su upravo Raspudići održali Most na životu i vratili ih u životu nakon HDZ-a. Mislim da Most više gubi i da su više Raspudići donijeli Mostu, nego Most njima.”

Zaključila je da bi široka anikorupcijska koalicija za formiranje Sabora bilo “jedino logično i zdravo rješenje osim izbora”. “Ako želimo bolja i poštenija pravila igre, onda je to dobro rješenje”, napomenula je Puljiz.

