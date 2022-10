“Premijer se kao drug Tito nabacuje vanjskim i unutarnjim neprijateljima”

Podijeli:







Doktor društvenih znanosti na polju prava i kolumnist Indexa Goran Vojković u N1 Studiju uživo komentirao je političku situaciju u zemlji i neke presude donesene u posljednje vrijeme.

Goran Vojković slaže se s mnogim analitičarima i ističe da je posao oporbe rušiti Vladu te dodaje kako se premijer nažalost spustio na nisku razinu svojim komentarima o vanjskim i unutarnjim neprijateljima:

“Posao oporbe je rušiti Vladu, tome služe, zato primaju plaću. Postoje i službe koje to moraju detektirati. Uzmimo izbore, velika izborna jedinica za koju treba velik novac, naglo se pojavljujem u medijima, imam ljude, potrošio sam par milijuna kuna na kampanju, no pitanje je odakle – jesam li prodao stan, imam li sponzora, donacije ili se novci počinju stvarati – to je onda stvar službi.

Ali ne, premijer se time nabacuje kao drug Tito, vanjski i unutarnji neprijatelji. Tu smo priču imali prije 40 godina i nije bilo dobro. Uzmimo razliku između Tuđmana i Plenkovića – kad je bila frka, rat, kad je sve snage trebalo koncentrirati na obranu domovine, Tuđman je stvorio Vladu nacionalnog jedinstva – Budiša je bio podpredsjednik Vlade, Račan je bio na visokom položaju. Postoje trenuci kad se političari ujedine, ali onda je na premijeru da krene s tim. Ovakvo nabacivanje da je netko ruski plaćenik, to je neozbiljno. Šteta što se premijer spustio na tu razinu. Ako se ide na razinu spuštanja i svađanja, onda će ga ovaj s Pantovčaka spustiti još jače.”

Kritizirajući odnos predsjednika Vlade i države usporedio je situaciju s onom u Austriji gdje predsjednik također ima male ovlasti, ali služi kao miritelj, medijator u politici. “To je ozbiljnije shvaćanje politike. Problem je što su njih dvojica dopustili spustiti se na tu razinu”, dodaje Vojković.

Uspoređujući Plenkovića i Milanovića u kontekstu javnih rasprava istaknuo je:

“Oni idu na prvu loptu. Mislim da ih je uhvatila ovisnost o društvenim mrežama, lajkovima, to nije politika, to je nadmudrivanje, najniža vrsta aktivizma koja dugoročno šteti državi i naciji. Predsjednik prvi ima neprimjerene izjave, svađa se, on je retorički jak i koristi to za svađanje s drugorazrednim i trećerazrednim kadrovima HDZ-a koje smatra nesposobnim. Ali svi ih smatramo nesposobnim. Iseljavanje ljudi i traženje posla u inozemstvu je neuspjeh njih dvojice, tragedija društva.”

Dodaje da je HDZ još uvijek jedina stranka koja ima nacionalnu organizaciju i ljude na terenu. Dotaknuo se i pitanja Ine:

“Nitko ne postavlja pitanje zašto se svih ovih godina tako upravlja Inom i koje su uopće mogućnosti za upravljanje Inom? Trenutkom imenovanja NO-a vi štitite društvo, ne svoju stranu, nego cijelo društvo. Ina ima hrvatske i mađarske dionice te male dioničare. Po zakonu Uprava i NO moraju gledati interes društva. Tu ima političke odgovornosti, nakon Sanadera je država trebala reći što ćemo s Inom.”

O suđenju Sanaderu: “To je kršenje ljudskih prava”

Dotaknuo se i sastanka Uprave ZTC-a s ruskom delegacijom nakon uvođenja europskih sankcija Rusiji.

“To je nevjerojatno. Prije osam mjeseci počeo je rat, je li itko u našem vodstvu rekao – mi imamo ruski helikopter, što je s njegovim održavanjem? Pokazalo se da ruski tenkovi loše prolaze u Ukrajini, a naš glavni borbeni tenk je malo poboljšani ruski. Je li uopće dobar, treba li nam s obzirom na iskustva u Ukrajini? Oko takvih su stvari trebali sjesti predsjednik i premijer i odlučiti što s tehnikom u vojsci pa pred Saborom donijeti rješenja.”

Bivši premijer i predsjednik HDZ-a Ivo Sanader u srijedu je, u ponovljenom suđenju, nepravomoćno oslobođen optužbi za ratno profiterstvo u aferi Hypo, za što je u ranijim postupcima dva puta bio osuđen. Vojković kaže da suđenje predugo traje:

“Sad će još tražiti odštetu. To je problem. Pokazuje se da hrvatski pravosudni sustav nije dorastao tim složenim postupcima. Današnji kriminal je jako složen. To je kršenje ljudskih prava, desetljeće traje suđenje, netko ne zna svoju sudbinu toliko godina. Plaćat ćemo odštete za to, o tome treba razgovarati u Saboru.”

Prokomentirao je i smanjenu kaznu silovatelju iz razloga što je bivši branitelj i pritom je istaknuo da većina naasilja u Hrvatskoj obuhvaća obiteljsko nasilje i nasilje među poznatima.

“Ljudi se boje noću hodati po kvartu, a to je najmanja opasnost. Prijedlog je i elektroničko praćenje, zašto ne koristimo moderne tehnologije”, pitao se.

