U 88. godini preminula je glazbenica Vera Svoboda

Podijeli :

Dubravka Petric/PIXSELL

U ponedjeljak ujutro preminula je poznata glazbenica Vera Svoboda, javlja Večernji list.

Da je glazbenica umrla u 88. godini života, potvrdila je Večernjem njezina kći Vesna Njikoš Pečkaj.

Kako je cijeli život bila srcem vezana za svoj rodni Osijek, u njemu će biti i pokopana.

Vera Svoboda bila je jedna od najvećih glazbenih zvijezda u Jugoslaviji u sedamdesetim godinama. Proslavila se narodnim i starogradskim pjesmama, a tom je žanru ostala vjerna čitav život. Status umjetnika ima još od 1975. godine.

Pjevala je Hrvatima od Australije i Novog Zelanda preko Iraka, Kuvajta, Švedske pa do SAD-a i Kanade. Zapjevala je i sudionicima “Hrvatskog proljeća” zatvorenima u Staroj Gradiški, a anegdotu s tog koncerta usred zatvora Stipe Mesić prepričava i pet desetljeća kasnije. Snimala je domoljubne pjesme još prije uspostave Republike Hrvatske. Njezin glas odjekivao je tijekom Domovinskog rata s prvih crta bojišnice, od Osijeka do Petrinje.

Zanimljiv je i podatak kako je od 1990. do danas nastupila na 395 humanitarnih koncerata. Impozantna je to i izrazito produktivna karijera, kroz koju ju je od samih početaka pratio suprug, muzikolog i glazbeni urednik Julije Njikoš, sve do svoje smrti 2010. godine. Baš zbog njegova premještaja na poslu, Vera Svoboda je osječku adresu 70-ih godina zamijenila zagrebačkom. No, pripadnost rodnom gradu uvijek je isticala.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.