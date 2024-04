Istraživanja i dalje daju prednost HDZ-u: Ovakvo je stanje nakon sedam obrađenih jedinica

Podijeli :

Zeljko Hladika/PIXSELL

Dnevnik Nove TV je objavio treći dio predizbornog istraživanja, a odnosi se na treću, četvrtu i petu izbornu jedinicu.

Novo istraživanje: Rijeke pravde ispred HDZ-a u važnoj izbornoj jedinici

Naime, peta izborna jedinica jedna je od većih i obuhvaća tri slavonske županije te istočni dio Sisačko-moslavačke, a tradicionalno je uporište HDZ-a i desnice općenito, donosi Nova TV.

Pa ne čudi što HDZ-ova koalicija u njoj uživa 37,3 posto podrške ispitanica i ispitanika. Gotovo dvostruko slabiji Domovinski pokret ima 19,2 posto podrške, SDP i Rijeke pravde su na 16,9 posto podrške. Prag u ovoj izbornoj jedinici prelazi još i koalicija Mosta, Suverenista i partnera – glas bi im dalo 5,7 posto ispitanih. Blizu praga je i platforma Možemo, sa svojim partnerima imaju 4,2 posto podrške. Sve druge liste ostaju pojedinačno na podršci manjoj od dva i pol posto, neodlučnih je 8,7 posto.

U ovoj izbornoj jedinici HDZ-ova koalicija osvaja najviše mandata, sedam. Koalicije oko Domovinskog pokreta, odnosno SDP-a osvajaju po tri, Most i Suverenisti po jedan. Jedan mandat je graničan te, ako Možemo prijeđe prag, uzima ga – ovisno, naravno, o konačnim rezultatima – nekome između HDZ-a, SDP-a ili Mosta.

S druge strane, četvrta izborna jedinica obuhvaća cijelu Osječko-baranjsku i Virovitičko-podravsku županiju te dijelove Koprivničko-križevačke i nije toliko povijesno obojana u jednom smjeru. Ali, koalicija oko HDZ-a je na prvom mjestu s 37,3 posto podrške. Rijeke pravde su na drugom s 22 posto. Treći je Domovinski pokret koji s partnerima ima 13 posto podrške. Prag prelazi još Most sa Suverenistima, podržava ih 6,7 posto ispitanih. Pet posto prelazi i platforma Možemo, no to im nije dovoljno za mandat, ali im je nadomak ruke.

Pretvoreno u mandate, HDZ-ova koalicija kao vodeća uz ovakav postotak glasova osvaja sedam mandata, SDP-ova osvaja četiri, Domovinski pokret s partnerima osvaja dva, Most sa svojim partnerima jedan.

Što se tiče treće izborne jedinice, ona je tradicionalna nesklona HDZ-u. Riječ je o sjeverozapadu Hrvatske – Zagorju, Varaždinu, Međimurju i dijelu Zagrebačke županije.

Rijeke pravde bilježe 34,9 posto, na drugom je mjestu HDZ-ova koalicija i 28,8 posto podrške. Treća je Nezavisna platforma Sjever Matije Posavca, podržava ju 7,3 posto ispitanih. Prag još prelazi platforma Možemo sa svojim partnerima, njima bi na izborima glas dalo 6,7 posto ispitanica i ispitanika iz ove izborne jedinice.

Pretočeno u mandate, Rijeke pravde ovdje osvajaju sedam mandata, koalicija HDZ-a i partnera pet, a platforma Sjever i Možemo po jedan mandat. Ako bi Domovinski pokret ili Most uspjeli prijeći prag, dobili bi mandat na štetu SDP-a.

Nakon što se obradilo sedam izbornih jedinica kroz tri ispitivanja, HDZ broji 45 mandata, Rijeke pravde su na 30, Domovinski pokret je na 11, Most i Suverenisti na pet, Možemo na četiri, IDS na dva i Nezavisna platforma Sjever ima jedan mandat.

