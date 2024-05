Penava: U većini u kojoj je DP, elemenata SDSS-a ne može biti! Nismo kompatibilni

Podijeli :

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava i predstavnici užeg predsjedništva te stranke održali su konferenciju za novinare o političkim aktualnostima. Penava je rekao da Domovinski pokret neće prihvatiti sudjelovanje SDSS-a kao političke stranke u većini.

Ivan Penava se prvo osvrnuo na Dan Hrvatske vojske i pripadnicima vojske čestitao njihov dan “Čestitao bih i svakom hrvatskom branitelju, ali i svim građanima”, kazao je.

Rekao je da su na predsjedništvu stranke razgovarali o radu klubova Sabora te da je klub stranke dobro ušao u novi saziv Sabora: “Možemo se pohvaliti i najmlađim zastupnikom od kada je Hrvatskog sabora”, istaknuo je.

Penava je kazao da je DP i HDZ u konstantnim razgovorima i pregovorima: “Još je jako puno posla pred nama, resori su podijeljeni”, istaknuo je.

Dodao je da do teme državnih tajnika još nisu stigli: “Ta nas tema očekuje vrlo brzo i ulazak u problematiku. Ono što smo tražili za naše ministre to nismo dobili, a to je mir i da ministri uđu u problematiku resora”, kazao je.

“Ne može biti govora o sudjelovanju SDSS-a”

“Molim da se pokuša shvatiti da je ovdje riječ o najvišim razinama obnašanja državne vlasti, dozvolite da se mora jako puno koordinirati sa strukom”, objasnio je.

Penava je istaknuo da je Domovinski pokret tu da promijeni stvari u Hrvatskoj.

Penava se osvrnuo i na Milorada Pupovca: “Jasna je stvar da ne može biti govora o sudjelovanju SDSS-a kao političke stranke, ne pričamo o pripadnicima nacionalne manjine, nego o stranci. Većina u kojoj je DP, elemenata SDSS-a ne može biti, nismo kompatibilni”, kazao je.

Komentirao je i pitanje sastava za pregovore s HDZ-om: “DP je službeno komunicirao da postoji predsjedništvo, pregovarački tim i tijela stranke te da stranka funkcionira na tragu poštivanja tih stvari. I sam izjavim nekad nešto što se može tumačiti ovako ili onako, ali to su izuzeci, možete nas secirati što smo rekli u kontekstu neke priče. Nema spora, zna se tim za pregovaranje, sve je vrlo jasno”, istaknuo je.

“Razgovori su pred nama”

Predsjednik DP-a dodao je da će biti više osoba na koalicijskim sastancima te da se to već i znalo.

Penava je odgovorio na pitanje što će DP napraviti ako HDZ ne bude odustao od Pupovca: “To su sada hipoteze i ti razgovori su pred nama. Što će biti to ćemo vidjeti, ali naši stavovi su vrlo jasno komunicirani i bili su preduvjet za pregovore, preko njih se olako prešlo, ali sve više ljudi te stavove uvažava i na tom ćemo inzistirati”, rekao je.

O novom v.d. ravnatelja USKOK-a Svenu Miškoviću Penava je poručio da će ga suditi prema rezultatima rada istaknuvši da će DP prije svega inzistirati na rješavanju ratnih zločina i na borbi protiv korupcije.

