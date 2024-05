Hoće li Pupovac na čelo Odbora za manjine? “HDZ je odustao od tog prijedloga”

Podijeli :

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stjepo Bartulica bio je gost Novog dana kod naše Mašenke Vukadinović s kojom je razgovarao o političkim aktualnostima.

Stjepo Bartulica komentirao je mogućnost da Milorad Pupovac bude na čelu saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina: “Prema mojim saznanjima HDZ je odustao od tog prijedloga da gospodin Pupovac bude na čelnom mjestu iz kvote većine”, kaže.

HDZ želi Pupovca za predsjednika Odbora za nacionalne manjine, DP prijeti raskidom koalicije? Oglasio se glasnogovornik Vlade, evo što kaže o sukobu s DP-om zbog Pupovca

“Sinoć sam dobio takve informacije, jutros raspravljaju o raspodjeli, ne isključuje se mogućnost da, ako čelno mjesto pripada nevladajućima, on bude imenovan, ali to se treba dogovoriti na razini Sabora, to je u tijeku, teško je prejudicirati što će se odlučiti”, istaknuo je.

“Moj stav je da se malo požurivalo oko Vladinog programa i sporazuma, mislim da se trebalo uzeti malo više vremena. Andrej Plenković je nametnuo taj tempo i treba se naviknuti da će se često morati dogovarati oko nekih stvari. Očekujem da će ovo biti obrazac, dvije strane će se morati konzultirati. Mi ćemo jasno i dosljedno zastupati svoje stavove, moramo graditi partnerski odnos”, dodao je Bartulica.

Bartulica je komentirao i koalicijski sporazum HDZ-a i Domovinskog pokreta: “Izričito sam inzistirao da određene točke budu navedene i to se dogodilo. Situacija je takva da imamo znatiželju javnosti i hoće li biti objavljen javno bi prepustio kolegama iz HDZ-a i DP-a da se oglase, ali bi ja išao putem transparentnosti.”

“Osobno sam uložio veliki napor da uđu neke konkretne stavke u program kao što su stavke o korona pandemiji. Inzistirat ću i dalje da javnost dobije cijelu istinu”, dodao je.

