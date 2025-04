Lührmann za N1: Građani RS-a nisu uz Dodika, ne sele u Rusiju već u zemlje EU-a

Podijeli :

U večerašnjem ekskluzivnom intervjuu za N1 BiH, njemačka ministrica za Europu i klimu Anna Lührmann govorila je, prije svega, o neugodnom iskustvu tijekom jučerašnjeg diplomatskog skandala koji se dogodio u Republici Srpskoj kada je tijekom tog posjeta "ispraćena" kao nepoželjna gošća, i to sve po nalogu tamošnjih vlasti, točnije, predsjednika RS-a Milorada Dodika.

Iako se radilo o ružnom činu, Lührmann se ipak sjeća tople dobrodošlice građana Banje Luke i dijela vlasti, a u razgovoru je rekla kako će se ondje ponovno vratiti te je uputila jasnu poruku tamošnjim vlastima, građanima, ali i svima u Bosni i Hercegovini.

Lührmann je istaknula kako je već tri do četiri puta boravila u BiH i da je uvijek željela posjetiti Banju Luku jer je čula da u tom dijelu zemlje vlada gostoprimstvo i toplina ljudi.

“U Njemačkoj imam mnogo prijatelja koji dolaze iz Republike Srpske, i upravo zato sam željela otići tamo. Bila sam vrlo srdačno dočekana – predivan grad, šetali smo, imala sam susrete s civilnim društvom i oporbom. No tada je stigla obavijest iz Ministarstva unutarnjih poslova RS-a da moramo napustiti teritorij entiteta, uz prijetnje nasiljem ako to ne učinimo. Zbog toga smo odlučili otići“, navela je Lührmann, koja je dodala kako će se unatoč svemu ponovno vratiti u RS i BiH.

Zatim je izjavila kako su takvi potezi samo dokaz Dodikove slabosti, osobito ako se uzmu u obzir sankcije koje mu je dan prije diplomatskog incidenta uvela Njemačka, a u isto vrijeme i Austrija. Sankcije, između ostalog, znače da je Dodiku, kao i Nenadu Stevandiću, predsjedniku Narodne skupštine RS-a, te Radovanu Viškoviću, premijeru RS-a, zabranjen ulazak i prolazak kroz te dvije zemlje. Ali, što ako pokušaju preletjeti preko Njemačke ili Austrije?

“Neće im biti dopušten ulazak u zemlju, morat će se vratiti, i želim još jednom jasno naglasiti da se zabrana ulaska odnosi na sve one koji podržavaju i dio su tih separatističkih aktivnosti, i to je, naravno, nešto protiv čega djeluju i vlasti ovdje u BiH. Ako postoji nalog za uhićenje, zabrana ulaska je prvi korak, a takve se mjere mogu primijeniti i na druge osobe koje podržavaju takve aktivnosti“, istaknula je njemačka ministrica.

Jedno od najvažnijih pitanja koje se posljednjih tjedana spominje je i mogućnost da se sankcijama Dodiku pridruže i ostale zemlje EU-a. Lührmann je odgovorila koliko je to izgledno s obzirom na to da postoje države, poput Mađarske, koje podržavaju Dodika i njegovu politiku?

“Imamo konkretne odluke Europske unije, kao i pojedinih zemalja, koje osuđuju takvo ponašanje i naglašavaju da je budućnost BiH u Europskoj uniji – to je proces koji gospodin Dodik stalno iznova blokira. Imamo i plan rasta, vrijedan više od milijardu eura za BiH – ta su sredstva trenutno blokirana, dok su ih druge zemlje Zapadnog Balkana već uspjele povući. Samo BiH još uvijek nije, upravo zato što to blokira gospodin Dodik. To jasno pokazuje da kao Europska unija djelujemo jedinstveno i snažno podržavamo one koji su proeuropski orijentirani“, istaknula je.

Osvrnula se i na to da ovo nisu jedine sankcije koje su uvedene Dodiku. Brojni projekti su zaustavljeni, a Lührmann je odgovorila ispašta li zbog toga najviše stanovništvo?

“Nama je važno da podržimo stabilnost i vladavinu prava ovdje u BiH i zato su određena sredstva vezana za te uvjete, da postoji određeni razvoj, a to podrazumijeva i provođenje sudskih presuda ovdje u BiH, da se te presude poštuju i naravno vrijednosti EU-a. Zato je jasno da čim se rukovodstvo RS vrati na taj put i kao čim bude moguće donijeti odluka na državnom nivou kako bi zemlja jasno krenula prema EU-u, onda će ta sredstva biti odobrena. Dakle, radi se o skoro pola milijarde direktnih investicija, to se tiče infrastrukture i ukupno se radi zapravo u iznosu od preko milijarde za BiH u okviru Plana rasta.

Mislim da je to jako dobra ponuda za ljude ovdje i vrlo je jasno da mi kao EU smo oni koji dajemo tu ponudu, a i stanovništvo želi u EU. Nikada nisam čula za osobu iz Republike Srpske, recimo, koja želi ići u Rusiju, da emigrira tamo, već zapravo ljudi odlaze u Njemačku, u Austriju, u EU. Dakle, to žele ljudi, a mi smo također čvrsto na njihovoj strani”, rekla je Lührmann.

Cijeli intervju za N1 BiH možete pogledati u videu ispod:

