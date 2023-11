Profesor iz Beograda otkriva koja zemlja financira Vučića: “Nikada nam nije rekao koliko smo za to dužni”

Podijeli :

Član Vlade Zorana Đinđića i sveučilišni profesor iz Beograda, Žarko Korać, gostovao je u Newsroomu kod Domagoja Novokmeta gdje je komentirao predstojeće izbore u Srbiji.

Korać kaže kako je kampanja sve prljavija. “Što Vučić radi je protivno Ustavu, on više nije predsjednik svoje stranke pa se postavlja pitanje zašto je u kampanji stranke čiji nije predsjednik. On čini nešto što do sada nije radio, on dijeli novac, svakom srednjoškolcu nešto manje od 100 eura, umirovljenicima 170 eura, a mnoge mirovine su manje, i socijalnim slučajevima 90 eura. Nitko ne zna kako jer on više nije predsjednik Vlade”, rekao je.

“Ono što kampanju čini prljavijom jest to da Vučić prelazi na osobne napade. Za jednog suca koji je kritičan prema njemu kaže da nikada nije niti jednim SMS-om pomagao jednom djetetu. On to može znati samo ako države sigurnosne službe prate ljude. Za jednog oporbenjaka je rekao da takve prljave stvari radi da on to kao predsjednik ne smije reći, da bi taj oporbenjak sutradan dobio anonimnu snimku svog seksa s, pretpostavlja se, vlastitom ženom”, dodao je.

To je, smatra Korać, pokazatelj da je Vučić zabrinut. “Na izbore izlazi u velikoj političkoj defanzivi. U vanjskoj politici je napravio veliku grešku jer posljednje što EU želi jest rat na Kosovu. On je znao što se tamo događa i znao je za teroristički čin. On pokušava dobiti ove izbore i Zapadu poslati poruku – možda me ne volite, ali ja sam jedini s kojim možete pregovarati”, naveo je.

Tvrdi da će Vučić vjerojatno izgubiti Beograd. “On čini sve što može, dijeli novce, najprimitivnije vrijeđa kritičare, on je izbezumljen u strahu da bi ove izbore mogao izgubiti. Zašto je on svoj život vezao za vlast, meni to kao psihologu nije jasno”, rekao je.

Dodaje da Vučić terorizira političku scenu u Srbiji. “Svatko tko je protiv njega je odmah i protivnik Srbiju. On pred građane Srbije stavlja izbore s ili ja ili netko tko će uništiti Srbiju”, kazao je Korać.

“Vidjeli ste da pravi autocestu, ali nikada nam nije rekao koliko smo za to dužni Kini. Jer to su sve dogovori s Kinom koji se rade bez natječaja jer mi nismo u EU-u pa ne moramo ni imati natječaje. I nedavno je bio u Kini i hvalio se da je dobio velike zajmove. Dakle, Kina ga financira”, rekao je.

Dodao je da će i ovo dijeljenje novca građanima donijeti veliku financijsku rupu. “Pa tko još dijeli pare učenicima. Nitko u Srbiji gotovo ni ne zna da imamo jednu od najvećih inflacija u Europi, imamo veću inflaciju nego Ukrajina koja je u ratu”, napomenuo je Korać.

