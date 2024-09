Profesor za N1 objasnio zašto u posljednje vrijeme pada toliko kiše

Podijeli :

Profesor s Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu Mirko Orlić gostovao je u Newsnightu kod naše Anke Bilić Keserović.

Smatra da su intenzivne oborine koje su pogodile istočni i središnji dio Europe u posljednje vrijeme ekstremi svih ekstrema. Pritom je istaknuo dvije važne stvari koje su uzrokovale takvo vrijeme.

“Prethodilo je jako toplo razdoblje – i more i atmosfera su bili topli. Kad imate toplo more imate i veliko isparavanje, a atmosfera može primiti jako puno vlage. To je prva faza”, objašnjava.

“Druga faza je stvaranje ciklone. Kad imate tako jako vlažan zrak, a hladni zrak dolazi sa sjevera, topli s juga, ovaj sa sjevera se možda još i navlažio kad je dolazio preko tople podloge. I sad imate sukob te dvije zračne mase, jedne hladne, a druge tople, a sve pune vlage. Onda se stvaraju fronte i na frontama dolazi do strujanja zraka, do kondenzacije i do oborine”, ispričao je Orlić.

Kaže i kako ga znaju pitati je li to prirodni ili antropogeni proces. “I jedno i drugo. To je jedna kombinacija i čini mi se da je najbolje reći da nije bilo antropogenih elemenata. Ciklona bi se i dalje stvorila, ali ne bi bila tako biblijskih razmjera.”

Osvrnuo se i na sve češću pojavu pijavica. Recept za pijavicu, kao i za grmljavinske oluje, su relativn topla podloga mora, hladan zrak i puno vlage u zraku, ispričao je Orlić.

“Pijavica je i prije bilo. Postoji rasprava Ruđera Boškovića, objavljena sredinom 18. stoljeća gdje opisuje pojavu 13 pijavica u Dubrovniku”, rekao je i dodao da je danas svaka osoba može fotografirati svojim mobitelom, dok prije to nije bilo tako jednostavno, tako da nije siguran koliko se njihov intenzitet zapravo promijenio.

Toplinski valovi

“Imamo projekcije koje govore da ćemo imati više toplinskih valova, bit će ih više i bit će dugotrajniji. Vjerojatnost za toplinske valove je veća što se ide južnije u Europi.”

Što se tiče turizma, kaže da nije siguran kako će se razvijati s obzirom na češće i duže toplinske valove. “Možda će kraj proljeća i početak jeseni postati atraktiviniji dijelovi godine.”

