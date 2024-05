Profesor tvrdi da se Plenkoviću ne žuri s pregovorima: Sada su mu bitne dvije stvari

Podijeli :

Profesor s Fakulteta političkih znanosti Zagreb Goran Čular gostovao je u Newsroomu kod Anke Bilić Keserović gdje je komentirao pregovore za sastavljanje Vlade.

Čular kaže kako nije stekao dojam se HDZ žuri s dovršetkom pregovora oko formiranja većine za Vladu. “Čak mislim da je obrnuto. Mislim da Plenkoviću i odgovara da koliko god može više iscrpljuje ovu situaciju.”

Andreju Plenkoviću je sada stalo do dvije stvari, smatra Čular.

“Jedna, da ako ikako može zadrži SDSS unutar koalicije, čak i s Domovinskim pokretom, jer zna da time poručuje: ‘Mi smo ostali vjerni našoj politici, ulazak DP-a nas ne mijenja kao političku stranku’. A s druge strane sve to skupa osigurava mu teoretski 83 mandata, to bi onda bila poruka oporbi: ‘Eto vidite da mogu više od 76’.”

Plenković: Teoretski, imamo 83 ruke Penava o pregovorima s HDZ-om: Od naših preduvjeta ne odustajemo. Opcija su i novi izbori

Čular tvrdi kako je situacija nakon ovih parlamentarnih izbora unikatna i bitno drugačije od 2015. godine.

“Kad je riječ o manjincima, razumijem logiku premijera Plenkovića. Manje razumijem logiku manjinaca, nakon svega što je Domovinski pokret tražio i traži od njih, a od SDSS-a da ne uđe ni u jednom obliku uključen u to. Zašto manjine ne kažu mi s Domovinskim pokretom ne možemo? Zato što i oni na neki način do kraja drže stranu Plenkoviću i HDZ-u.”

“Ne možete jednu stranku natjerati u koaliciju s nekim s kim ona neće. Ako bismo do sada gledali što su sve stranke izjavile o tome što mogu ili ne mogu prihvatiti, mi zapravo nemam izlaz iz ove situacije, osim novih izbora. Jedino što se očekuje da netko popusti”, dodaje Čular.

(Ne)izvjesnost antikorupcijske koalicije

Čularu antikorupcijska koalicija okupljena oko SDP-a ne djeluje veoma izgledno.

“Ono što se pokazalo na ovim izborima, bez obzira na tu antikorupcijsku koaliciju, pokazalo se da je zapravo još uvijek, ova glavna dimenzija natjecanja koju imamo od 90-ih naovamo nepromijenjeno, a to je to kulturološki lijevo – desno. To je još uvijek jače nego taj režimski rad ‘svi protiv HDZ-a’ i to se ogleda i u Domovinskom pokretu.”

Ističe kako se se ta snažna ideološka podloga osjetila i na demonstracijama protiv Vlade kada je lijeva oporba isključila Most i DP.

“Očito da ta priprema za anti-HDZ koaliciju nije bila od početka solidno napravljena. Ulazak Zorana Milanovića je imao za cilj da ojača taj jedan front i tu unutarnju koheziju, ali to je sada na neki način ostalo ad acta, propalo je. Sad rade s onim što imaju, ali njihove ideološke razlike puno više dolaze do izražaja.”

