Penava o pregovorima s HDZ-om: Od naših preduvjeta ne odustajemo. Opcija su i novi izbori

Podijeli :

Predsjednik Domovinskog pokreta i gradonačelnik Vukovara Ivan Penava, bio je na obilježavanju masakra 12 hrvatskih policajaca u Borovu prije 33 godine. Pritom je komentirao tu tužnu obljetnicu, ali i činjenicu da nikad nitko nije odgovarao za taj, ali i druge ratne zločine.

“O tome raspravljamo, ne može se više dogoditi da krivci ne budu kažnjeni, kao ni da mauzolej četničkom vojvodi stoji malo dalje od ovog mjesta. Zbog ljudi koji su ovdje stradali i onih koji dolaze.”

Pregovori s HDZ-om ne idu u najboljem smjeru. Barem kruže takve glasine.

Pogledajte što je Vučemilović napisala u poruci o ostavci u Suverenistima

“Sve su opcije otvorene, razgovara se sa svim stranama, uz puno uvažavanja i bez ucjenjivanja. Kao što smo govorili, jesmo za opciju konstrukcije i dogovora, ali ako se ne dogovorimo, jesmo za dogovor s drugom stranom ili za opciju novih izbora. S mirom u srcu. Ne možemo odstupiti od svojih vrijednosti, ona su preduvjet. Ljudi su valuta preko koje ne idemo.”

A jedan od preduvjeta je da SDSS nije u većini, od toga Domovinski pokret ne odustaje. Također, nije komentirao osobne odnose s ministrom Ivanom Anušićem.

“Poštujemo sve partnere s kojima pregovaramo, ne ucjenjujemo i ne ulazimo u prostor tko treba biti s druge strane. Privatna druženja su osobni dogovor, ali na razini stranaka se radi o službenim relacijama.”

Vukovarci i sve žrtve mogu očekivati da će ratni zločini biti procesuirani?

“Možete biti sigurni da je to točka ispod koje se ne ide. Jasno da ćemo iskoristiti ovaj politički trenutak da na čistinu izvučemo sve te koji se umivaju europskim izričajem, nekakvim pravima… pa da vidimo tko se protivi procesuiranju zločinaca. I koji su razlozi za to. Kako se ja pitam, tako se velika većina građana pita kako je moguće u 2024. da nitko nije osuđen. Pružit ćemo odgovor na ta pitanja i to je prvo. Iza toga je sve ostalo. Svima mora biti jasno da je ovo preduvjet da bismo išli dalje.”

Spomenuo je i da nema ništa protiv Milorada Pupovca. Ali da SDSS, kao i Možemo, nisu opcija.

“Bez mržnje prema ikome, ali razgovarati sa SDSS-om ili Možemo, mi iz Domovinskog pokreta ne možemo”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Dalija Orešković: Ne mogu dopustiti da nas Domovinski pokret zaprlja Mirovine prvi put premašile 500 eura, ali neće ostati na tome