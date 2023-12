Prosvjednici šefa Poljoprivredne komore optužili za izdaju, on im poslao poruku

Podijeli :

Mladen Jakopović, predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore, gostovao je u Newsroomu gdje je s Ankom Bilić Keserović komentirao prosvjede u Slavoniji.

Tomislav Pokrovac iz Stožera za obranu hrvatskog sela nakon jučerašnjih sastanaka je rekao da će ljudi na terenu donijeti odluku o nastavku prosvjeda.

“Znao sam da će ovako završiti, to je za mene kokošinjac. Na kraju sastanka su nam se počeli smijati i vrijeđati nas, to nije u redu. Došli smo s tim stavom da nam se dozvoli svinjokolja i da sklonimo zdrave svinje da se ne zaraze. Neće li se neke stvari rješavati hitno, mi ćemo jednostavno početi sa svinjokoljama”, poručio je Pokrovac te zaprijetio: “Borit ćemo se na dva fronta – i na cesti i na obiteljskim gospodarstvima”

Raskol među svinjogojcima? Pokrovac prozvao jednu od predstavnica prosvjednika

“Ne bih rekao da pregovori nisu uspjeli…”

Jakopović, predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore ne slaže se da su pregovori propali: “Ne bih rekao da nisu uspjeli. I gospodin Pokrovac je rekao da se nisu složili samo u dvije točke.”

Govorio je i o kritikama na vlastiti račun te optužbama za izdaju: “Moramo gledati sveukupnost hrvatskog gospodarstva. Ovo je samo mali segment unutar svinjogojstva. Moramo gledati širu sliku i zdravlje naših potrošača, a i budućnost cijelog svinjogojskog sektora. Ne daj Bože da se dogodi da to izađe van ovih okvira koji su sada i zahvati veće farme, odnosno one koje rade za velike trgovačke lance. Dobili bismo od Komisije dugotrajniju zabranu rada svinjogojskog sektora, a možda čak i dvije godine zabranu izvoza. To bi sigurno unazadilo našu svinjogojsku proizvodnju.”

Šef Nacionalnog sindikata policije o prosvjedu svinjogojaca: Molim da stvari ne eskaliraju u neželjenom smjeru Razočarani prosvjednik: Bacamo meso prve klase, ne damo ga ni kerovima

Na pitanje je li se sa seljacima komuniciralo na vrijeme, odgovara: “Činjenica je svakako da u Hrvatskoj nedostaje ljudi u savjetodavnoj službi i činjenica je da nam nedostaje veterinara. Imamo legalnih 165.000 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, a kada to podijelite s 20 županija, govorimo o ogromnim brojkama. Savjetodavaca je sveukupno u cijeloj Hrvatskoj 200. Vrlo je teško da je uz današnje medije netko neinformiran. Svi se trude da se informacija prenese na vrijeme i da se sve činjenice i ključne mjere prezentiraju. Uvijek ima ljudi koji se ne žele informirati ili na nekakav način to pokušavaju tumačiti na svoj način.”

Ali jedna stvar su službene informacije, a druga mediji. Ljudima nedostaje komunikacija s relevantnim tijelima.

“Mi već godinama komuniciramo javno da je poljoprivreda izuzetno prenormirana. Ako gledamo poljoprivredu kao jedno ministarstvo unutar Vlade, Ministarstvo poljoprivrede izdaje 250% više zakona, podzakonskih akata i pravilnika nego prvo sljedeće ministarstvo. A naši poljoprivrednici su u prosjeku nižeg obrazovnog statusa, starija gospodarstva i sve su to činjenice koje utječu na to da ispada da se radi o nedostatku komunikacije”, objasnio je Jakopović.

Poruka za ljude na cesti

Prosvjednici se ne misle povući. Pod upitnicima je kada bi oni mogli raspolagati sa svojim svinjama te hoće li se rok prolongirati još jednom, što bi moglo rezultirati i većim prosvjedima.

“Teško mi je u ovom trenutku komentirati što bi bilo kad bi bilo. Nadamo se da neće i nadamo se da imamo to pod kontrolom i da ćemo zaista jako paziti da dižemo biosigurnosne mjere i više nego što je potrebno”, kazao je dodajući: “Poruka je vrlo jednostavna: moramo biti strpljivi. Ne zbog nas samih i zbog tradicije, već i zbog osiguranja i očuvanja populacije ostalih svinja koje su na našim farmama, sigurnosti naših potrošača i budućnosti svinjske proizvodnje.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.