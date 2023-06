Prosvjednici u Beogradu pustili balone s likom Vučića i porukom odlazi

Podijeli :

Baloni pušteni tijekom prosvjeda "Srbija protiv nasilja" nose sliku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, a ispod slike napisom su poručili "Vučiću odlazi".

Baloni su u boji zastave Srbije.

Prosvjed je počeo ispred Skupštine Srbije u 18h.

Nakon govornika, krenula je šetnja rutom Bulevarom kralja Aleksandra, Beogradskom do Slavije, krug oko fontane na Slaviji, pa u Kralja Milana do Terazija, Trg Nikole Pašića, pa kroz Pionirski park do Predsjedništva.

