Provjerili smo pridržavaju li se Zagrepčani razvrstavanja otpada: “Previše su ljudi nemarni i zato nam je i tako”

Godinu dana nakon uvođenja novog modela gospodarenja otpadom, zagrebačka gradska uprava ipak je uvela promjene. Pa će se tako iz proračuna sada ipak svima financirati ugradnja tzv. boksova za kontejnera, a ne više samo građanima koji žive u centru. Oni koji su ih već platili, dobit će povrat sredstava. Radi se i na tome da se vrećice za plastiku ipak postupno zamijene kontejnerima. Sve je to proces za koji treba vremena, a mi smo provjerili i jesu li građani imali vremena prilagoditi se razvrstavanju otpada.

Što se baca u koju vrećicu, odnosno kontejner, dosad to znaju već i ptice na grani. A kako ide građanima.

U građanima je najveći problem jer ni Tomašević ni njegova ekipa ne bacaju iz nebodera smeće, ne ostavljaju oko kontejnera, znači to su sve naši građani. Pa nešto odvajam, nešto ne, iskreno. Ali ne bacam u zelenu kantu nego ovak’ u kontejner i ne ovako okolo kao što je ovaj nered tu. Ljudi su nemarni. Previše su ljudi nemarni i zato nam je i tako.

Krive vrećice ili prave vrećice u krivim kontejnerima, prizori su koji se često vide. Kako bi svatko imao svoje smeće pod nadzorom i ključem, tu su i ovakvi boksevi.

Ovo je dobro. Izgleda moćno onako, zaštitnički dobro.

A za to je trebalo izdvojiti i ozbiljnu svotu- desetak tisuća eura. Bunili su se mnogi, pa će Grad financirati sve. I vratiti novac onima koji su ih već platili.

“Pošto imamo dosta upita ovih zadnjih tjedan dana oko refundacija, moramo prvo usvojiti tu odluku, to će biti gotovo do kraja ove godine. Moramo usvojiti proračun, gdje ćemo ta sredstva isto tako, naći ta sredstva u gradskom proračunu, i sve to će stupiti na snagu 1. siječnja, i tek nakon 1. siječnja mogu očekivati prve refundacije”, rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Novac će se vratiti i svima onima koji će u međuvremenu ugraditi boksove. A nema ih previše, tek stotinjak u cijelom gradu. Ako zgrada nema svoj prostor za boks, Grad je obećao ustupiti dio javne površine.

“Pod pritiskom javnosti i između ostalog, ove udruge koju ja vodim, i mnogih drugih udruga, upozoravali su na te probleme, da se iz sredstava zajedničke pričuve ne može plaćati nešto što je na tuđoj čestici”, kaže Zdravko Vladanović iz Udruge predstavnika stanara.

Koalicijski partner i oporba pozdravljaju ovaj potez, ali podsjećaju da su na to upozoravali.

“Dobro je da gradonačelnik priznaje svoju grešku, no možda bi se mogao i dodatno ispričati građanima što je gurao neke teme u nekom smjeru, što nije dobro”, rekao je Renato Petek iz SDP-a.

“U jednu ruku nam je drago što je to prihvatio i predstavio svojih sedam mjera, međutim, nisu to njegove mjere, to je prepisao naše amandmane, HDZ-a, na proračun za 2023. godinu”, tvrdi Mario Župan iz HDZ-a.

Za građane u centru od početka su vrijedila druga pravila. Odlaganje vrećica u večernjim satima, na određene dane. Ali umjesto kontejnera, polako se uvode podzemni spremnici. Nisu svi stanari iz centra sretni.

Uopće ne kužim, kam bi on metnuo, na Markov trg, pa neki metne pod Sabor, bumo išli tam nositi.

Možda ne baš kod Sabora, ali gradonačelnik najavljuje da bi ukupno 150 spremnika u centru trebalo biti postavljeno do svibnja sljedeće godine. A onda bi se nastavilo i u drugim dijelovima grada.

“Ja sam rekao da ćemo mi to napraviti u nekoliko godina, i pri tome stojim. Rekao sam da u proljeće sljedeće godine očekujem da to napravimo u povijesnoj jezgri”, dodaje Tomašević.

Obećanja je puno, građani očekuju da se ona i realiziraju.

