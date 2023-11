Prvi HDZ-ovac Slavonije postaje novi ministar obrane: “Anušić je zagrizao udicu…”

Podijeli :

Politički analitičar Jaroslav Pecnik u Newsnightu je razgovarao s našom Ivanom Tomić o izboru Ivana Anušića za novog ministra obrane.

Anušić je bio najprije u HSP-u pa onda u HDZ-u. Kako je pomirio te dvije suprotnosti? “On je pragmatičan i očito je našao način da to pomiri, ali ne za stalno, a najbolje se to vidi po odnosu prema Pupovcu i SDSS-u, to mu je bolna točka i tu se ne može suspregnuti i taj HSP-ovac u njemu govori više nego što treba”, kazao je Pecnik.

On također navodi da je za Plenkovića “bolje imati čovjeka uz sebe koji ga kritizra nego ga imati na udaljenosti”.

“Pokazao se da zna upravljati županijom,na neki način se prometnuo u prvog HDZ-ovca Slavonije i ima snagu koju Plenković mora respektirati jer Slavonija je bila utvrda HDZ-a, više to nije kao ranije, a dolazi borba za svaki glas i bolje je imati Anušića uz sebe i tako vezati njegovu sudbinu – borbom s Penavom. Tu će se Anušić ili dodatno promovirati i ojačati ili će izgubiti i pasti”, rekao je Pecnik.

“Prihvaćajući ovu poziciju ministra daleko više je dobio Plenković nego Anušić. Anušić je zagrizao udicu koju mu je Plenković bacio. To je bio lukav potez jer cijela filozofija Plenkovića je filozofija lukavca”, dodao je.

Pecnik navodi da Plenković računa na odlazak u Bruxelles. “Ne krije svoje ambicije. Osobno mislim da Anušić nema intelektualni potencijal da nasljedi Plenkovića, treba jači igrač, ali je sigurno važan igrač.”

Dodaje da će ova nova uloga ojačati Anušićevu poziciju u Slavoniji. “On je sada jedan Slavonac u Vladi.”

Profesir Ivan Rimac je za N1 rekao da između Anušića i Plenkovića vlada interesna ljubav. “Nema tu ljubavi nikakve, rekao bih da tu postoji blaga netrpeljivost. Kritizirate Barbarića, Plenković se pravi pomalo blesav, Tramišak koju sigurno neće zaboraviti, pa priovori Banožiću… To su stvari koje Plenković koji je jako sujetan neće zaboraviti. Ali sve ih veže ljubav prema vlasti. Samo jedan mali nesporazum i vidjet ćemo kome opanci, kome obojci. Mislim da će izvor nesporazuma biti SDSS i Pupovac koji je točka preko koje Anušić teško prelazi”, zaključio je Pecnik u razgovoru s našom Ivanom Tomić.

