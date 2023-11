Ivan Rimac: Ljubav između Anušića i Plenkovića će biti interesna

Podijeli :

Davor Javorovic/PIXSELL

Ivan Rimac, profesor s Pravnog fakulteta u Zagrebu, gostovao je u Newsroomu gdje je s Domagojem Novokmetom analizirao izbor Ivana Anušića za novog ministra obrane.

Rimac smatra kako su od ove situacije profitirali obojica, i premijer Andrej Plenković i Anušić, ali pitanje je tko će izaći kao pobjednik.

“S obzirom na to da se približavaju izbori svakako je pametno od Plenkovića da nije pustio da se upražnjeno mjesto dugo popunjava.”

Rimac Anušića smatra jakim igračem i poručuje kako njegovo imenovanje sa sobom donosi ekstra dobit.

“U prvom redu, time zaustavlja blagi rast Domovinskog pokreta u Slavoniji koji sad s imenovanjem Anušića za potpredsjednika Vlade i ministra obrane, dobiva na neki način kontra osobu koja je dovoljno popularna i koja ima popularnost u najmnogoljudnijoj županiji.”

“Sigurno će uključivanje i davanje značaja Anušiću manje više smanjiti udare s boka koje je Andrej Plenković morao trpiti u vrijeme dok je Banožić bio ministar. S jedne strane predsjenika, s druge strane od Domovinskog pokreta i druge aktere koji djeluju u Slavoniji.”

Na pitanje hoće li ljubav između Plenkovića i Anušića biti iskrena, Rimac kaže da će biti interesna.

“Imamo dva oprečna načina razmišljanja: Anušić razmišlja logikom kako dobiti što više glasova i kako upravljati situacijom i javnim istupima tako da ne šteti odazivu i podršci birača. Andrej Plenković se u prethodnom dijelu mandata igrao na svoj ego i na svoju veličinu, barem kako je on percipira, i ignorirao bilo kakve kritike iz javnosti na rad ministara i bilo čega drugog. Mislim da je simptomatična njegova izjava da će smijeniti ministra koji je pod pritiskom javnosti ili medija onda kada on hoće.”

“Ulazimo u izbornu godinu. Do izbora je vrlo malo vremena i takva logika očito ne koristi više. Zato je Anušić dobar izbor baš za Andreja Plenkovića”, dodaje Rimac.

Rimac je komentirao i činjenicu da trenutno imamo šest potpredsjednika Vlade.

“Trećina Vlade su potpredsjednici što je izuzetno puno. Kičenje tom titulom više nema velikog značaja. S toliko potpredsjednika ne znate koja je razlika između običnog ministra, a valjda je to brzo promjenjivi ministar, a ovi potpredsjdnici su ozbiljniji i od većeg povjerenja za premijera.”

Rimac smatra da Anušić neće biti ministar koji slijepo sluša premijera.

“Evidentno je da je Anušić jaki karakter i Plenković će sada morati s nekim raspravljati o svojim odlukama. On sigurno neće biti ministar koji samo sluša i izvršava ono što mu Plenković kaže i ništa drugo. To u ovoj fazi sigurno je moguće jer sada će krenuti rasprave tko će biti na listama izbornih itd., jer do izbora imamo vjerojatno samo tri mjeseca.”

Rimac se osvrnuo i na bivšeg ministra Marija Banožića, za kojeg kaže da je već gotovo zaboravljen.

“Ne samo u HDZ-u, nego i u medijima. Narednih dana to će potpuno zamrijeti. Istraga i kasniji proces, i naravno oporavak bivšeg ministra će trajati jako dugo i prestat će biti medijska tema.”

