Prvo magla, onda sunce: Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje ostatak vikenda

Izvor: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Duboka ciklona stacionira jugoistočno od Islanda. Mlazna struja na granici hladnog polarnog i toplog zraka afričkog porijekla nalazi se iznad sjeverne Europe, a ciklonalni poremećaji se u mlaznoj struji brzo premještaju prema istoku.

Nalazimo se pod utjecajem anticiklone sa središtem nad istočnom Europom koja podržava stabilno i vedro vrijeme s maglom u unutrašnjosti i burom na Jadranu.

Danas će nakon dizanja jutarnje magle biti djelomice sunčano. Na Jadranu će bura oslabjeti i skrenuti na vjetrove dnevne cirkulacije.

Najviša dnevna tempertatura od 19 do 22, na Jadranu od 23 do 25. Temperatura mora je od 19 do 23C.

Sutra, u nedjelju, nastavak stabilnog vremena uz jutarnju maglu i obilje sunca nakon dizanja i razilaženja magle. Jutarnje temperature u unutrašnjosti od 5 do 10, na Jadranu oko 14. Najviše dnevne od 19 do 25C.

Bablje ljeto se nastavlja te će idući tjedan obilježiti stabilno, djelomice sunčano i suho vrijeme. Maksimalne temperature zraka u manjem porastu, krajem tjedna u planinskim kotlinama moguć je ujutro mraz.

Jutra u kotlinama unutrašnjosti i uz riječne tokove magla koja će se s izlaskom sunca pretvarati u nisku isprekidanu naoblaku, tako da će biti duljih sunčanih razdoblja. Zahlađenje uz kišu izgledno je na samom kraju tjedna.

