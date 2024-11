Žarko Puhovski: HDZ me doveo do toga da vjerujem u teorije zavjere

Podijeli :

Profesor Žarko Puhovski u N1 Studiju uživo s Ankom Bilić Keserović komentirao je uhićenje i razriješenje s dužnosti Vilija Beroša.

Što slučaj Beroša govori o Vladi?

Puhovski se za početak osvrnuo na reakciju Andreja Plenkovića koji je u brzom roku razriješio s dužnosti ministra zdravstva Vilija Beroša.

“Nije imao nikakvog izbora. Ono što je pitanje je drugi korak. Nešto ne funkcionira. HDZ-ova kadrovska politika ne funkcionira i o tomu treba razgovarati.”

Ocijenio je i kako je ova situacija dokazala kako trenutačni državni odvjetnik Ivan Turudić obavlja svoj posao te kako je oporba “katastrofalno kiksala kada je Turudića proglasila najvećim problemom Hrvatske,”

Oni su tvrdili da kada dođe Turudić da nitko iz HDZ neće biti procesuiran i to je velika sramota i nitko se neće ispričati zbog toga”, dodao je Puhovski.

Ocijenio je i kako pravni sustav funkcionira, ali kasno odnosno tek kada je sve gotovo.

Plenković o Berošu: Zgrožen sam, razočaran i ljutit!

“Sustav na neki način funkcionira ali funkcionira tek kada je gotovo u 5 do 12 i onda imamo poteškoće.”

Upitan o tome leži li na Vladi odgovornost, Puhovski je ocijenio da leži jer se od onih koji “sastavljaju Vladu očekuje da nađu kandidate za ministre koji imaju neke elementarne političke, moralne i psihološke karakteristike. Očigledno se ovdje nije vodilo računa o karakteristikama jer se to već previše puta dogodilo i to je ono što me brine”, ocijenio je Puhovski dodavši kako ovakve situacije stvaraju lošu atmosferu.

“Zašto da imamo povjerenja u ovu Vladu?”, rekao je.

“HDZ neće imati nikakvu štetu”

Upitan o tome hoće li ova afera počiniti ikakvu štetu HDZ-u i Vladi, Puhovski je ocijenio da neće.

“Sve što znamo je da Vlada i HDZ neće pretrpjeti nikakvu štetu. To se stalno i iznova ponavlja. Neće imati nikakve utjecaje na predsjedničke izbore jer oni su već odlučeni i Milanović pobjeđuje”, rekao je Puhovski dodavši kako je HDZ i prije ove afere pokazao da je odustao od izbora.

“HDZ prvi put je došao do toga da vjerujem u teorije zavjere da je hotimično odabrao lošeg kandidata jer Plenkoviću odgovara ova dinamika s Milanovićem. Dragan Primorac je kandidat s toliko rupa da bi ga se ozbiljno kandidiralo protiv Milanovića. To smo svi znali, morali su i u HDZ-u”, rekao je Puhovski.

Vili Beroš: Od superheroja do uhićenika

Komentirajući neslužbene navode prema kojima je u aferu uključen i Hrvoje Petrač, Puhovski je izjavio kako mu se njim čini da “kucamo na vrata davno zaboravljenih asova.”

USKOK i EPPO

Puhovski se osvrnuo i na samu istragu i o tome da su USKOK i EPPO radili na istom slučaju.

“Čini se iracionalnim da USKOK i EPPO rade na istom slučaju pogotvo jer Turudić stalno “cendra” da ih ima malo i onda se svi bave istim poslom. To mi se čini doista iracionalnim postupanjem. Ovdje se ne može razlučiti što je to privatno a što javno. On kao ministar nije bio upleten, ali on je kao privatna osoba sudjelovala u toj kriminalnoj organizaciji i to na štetu hrvatskog zdravstva”, zaključio je Puhovski.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Izgradnja baze na Mjesecu: Kina testira “mjesečeve cigle” Hipokrat se zaklinjao u ovo piće: Vjerovao je u njegova čudesna svojstva