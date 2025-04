Bivši ravnatelj USKOK-a o kandidaturi Josipe Pleslić: Nemojmo biti veći pape od Pape

Podijeli :

Bivši ravnatelj USKOK-a, odvjetnik Željko Žganjer bio je gost N1 Studija uživo kod naše Nataše Božić s kojim je razgovarao o akciji USKOK-a i EPPO-a u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, ali i o kandidaturi Josipe Pleslić, bivše Rimac, za gradonačelnicu Knina.

USKOK i Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u utorak su izvijestili da provode tzv. hitne dokazne radnje, poput prikupljanja dokaza, u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova zbog mogućih nezakonitosti oko korištenja novca iz državnog proračuna i europskog Fonda za unutarnju sigurnost.

Željko Žganjer komentirao je akciju USKOK-a i EPPO-a i naveo da je to primjer dobre suradnje: “Drago mi je da se to događa i to je, čini mi se, jedini pravi način da se suzbiju nepotrebne napetosti na relaciji Državnog odvjetništva i Ureda europskog tužitelja.”

“Ovo je sigurno jedan od načina da se, ono što se dogodilo u aferi Beroš, izbjegne u svim budućim situacijama. Smatram da je neupitna ovlast glavnog državnog odvjetnika da odlučuje o sukobu nadležnosti, ta odredba je apsolutno defektna i trebalo bi ju mijenjati, tu nema nikakve dvojbe. Dozvoljava jedan pristrani i neobjektivan pristup u odlučivanju o sukobu nadležnosti. USKOK je dio hijerarhijske strukture Državnog odvjetništva, šef ravnatelja USKOK-a je glavni državni odvjetnik, hipotetski je moguće pretpostaviti da je glavni državni odvjetnik razmotrio stvar i dao nalogu ravnatelju USKOK-a da podnese taj prijedlog. Što onda očekivati? Da glavni državni odvjetnik koji mu je dao nalog odbije taj prijedlog.”

“Svatko radi svoj posao”

Istaknuo je da ova akcija može afirmirati i EPPO-a, ali i DORH te da se u takvoj situaciji može dogovoriti: “Svatko radi svoj posao, oko nadležnosti se dogovori.”

Komentirao je i SDP-ovu inicijativu za opoziv Ivana Turudića: “Ovako nešto nikada ne bi trebalo biti pritisak za glavnog državnog odvjetnika. Za glavnog državnog odvjetnika je stvarni pritisak kako radi ustanova na čijem je on čelu, koliki broj pokrenutih postupaka završava uspješno na sudu pravomoćnim sudskim odlukama, ima li nekih problema u postupcima odbačaja kaznenih prijava. To su neki parametri na temelju kojih svaka politička opcija može preispitivati rad glavnog državnog odvjetnika.”

“Zakon ga ne obvezuje na ovo”

“Apsolutno se slažem s Ivanom Turudićem, njega zakon ne obvezuje da bira tajming. Tajming može biti predmet rasprava, ali tek nakon što od suca istrage dobijemo obustavu postupka ili oslobađajuću presudu, onda možemo preispitivati je li taj postupak bio ishitren ili zlonamjerno pokrenut”, dodao je.

Žganjer je naveo da sud nadzire postupanja Državnog odvjetništva.

Odgovorio je na pitanje postoje li argumenti koji mogu poduprijeti tezu da Ivan Turudić na čelu Državnog odvjetništva ima druge motive osim pravosudnih: “Ako postoje razlozi za postupanje, podržavam, ako su dva HDZ-ova člana, jedan SDP-ov, jedan DP-a, ne vidim problem. Turudić je iskusan čovjek, zna da je za njega ključan kriteriji postoji li u rezultatima provjere činjenice i dokazi na temelju kojih on može kazati da postoji osnovana sumnja i da treba ići u postupak. Sviđalo se to nekome ili ne, oko toga se ne treba zamarati.”

“Političke varijante ostavljamo za dječji vrtić”

“Političke varijante ostavljamo za dječji vrtić”, dodao je.

Žganjer je komentirao i kandidaturu Josipe Pleslić za kninsku gradonačelnicu: “Jesmo li mi svojim glasom spremni podržati ambiciju takvih ljudi ili nismo? Presumpcija nevinosti postoji, ali to nas kao građane ne obvezuje.”

“Nemojmo biti veće pape od rimskog pape. Donald Trump je imao 40 ili više optužnica, Benjamin Netanyahu je čovjek koji je pod optužbom izraelskih pravosudnih tijela pa je dugovječni premijer. Idemo svojim putem i razmišljati glavom”, dodao je.

