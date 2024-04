Puhovski i Tadić za N1: “Najgore bi bilo da se nakon izbora dogodi ovaj scenarij”

Podijeli :

Politički analitičar Žarko Puhovski i nuklearni fizičar s poduljim stažem u politici Tonči Tadić u N1 Newsnightu s Ivanom Hrstićem komentirali su završnicu kampanje.

Odmah su se osvrnuli na snimke koje je objavio Nacional, gdje premijer Andrej Plenković govori protiv Ivana Penave u podosta žestokom tonu, ali i protiv medija. Slično je doživio i Zoran Milanović kao premijer, kad je došao na pregovore s braniteljima koji su podigli šator u zagrebačkoj Savskoj.

“To nije isto jer ono nisu bili njegovi ljudi, ovo su Plenkovićevi ljudi snimali. Grubo rečeno, peta kolona. Ono što je ovdje dobro za Hrvatsku jest da su pokazali svima nama da HDZ nije jedinstvena stranka koja bi stala iza lidera već i kod njih postoje oni koji se žele od toga očistiti. Toga ima u svakoj stranci i dobro da ima i u HDZ-u jer je to dobro za demokraciju”, izjavio je Puhovski, a nadovezao se Tadić:

“Još 1992. na tečaju u SAD-u sam čuo postulat da za političare nema “off the record”. Privatno mišljenje u društvu 200 ljudi teško se može smatrati privatnim mišljenjem. Mislim da su te poruke plasirane i ciljano. Što se tiče Domovinskog pokreta, najsličniji mi je kineskoj poslovici gdje pas ne maše repom nego rep maše psom. Izašli su iz HDZ-a i žele ga pretvoriti u nešto što im odgovara. Tako se ne stvaraju koalicije. A što se medija tiče… Jednostavno je napraviti statistiku i vidjeti kako je tko u kojem mediju prikazan.”

Komentirali su i Milanovića, odnosno, činjenicu da nije predao ostavku na funkciju predsjednika.

“Problem za sve nas je što će biti s njim ako HDZ bude imao većinu. Rekao je da će im dati istog časa potpise, a zanimljivo je i da Plenković biranim riječima danas priča o Milanoviću. Brine me mogućnost da HDZ dobije većinu pa da bude otezanja”, naglasio je Puhovski.

Tadić se složio s time da bi moglo doći do otezanja.

“Dok se to sve skupa bude vrtilo, bit će 15. svibanj i polako se bliži sezona… Bit će sjajno ako se to obavi do ljetne ustavne stanke Sabora.”

Puhovski je na kraju dodao i da bi ponovljeni izbori za dva mjeseca bili katastrofa jer bi izlaznost bila puno slabija.

