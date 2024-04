Pitali smo vas izlazite li na izbore: Evo što ste nam odgovorili

Podijeli :

Sanjin Strukic/PIXSELL

Parlamentarni izbori 17. travnja su pred vratima, sutra slijedi izborna šutnja, a ono što sve ankete pokazuju jest da postoji podosta neodlučnih birača.

HDZ se ponovno obrušio na Milanovića, spominju Tita, Beograd, Putina i ruske ortake

Neke od njih možda se pridobilo u završnici, ali ono što se može reći prema anketi koju smo proveli u dva navrata na N1, jest da velika većina naših čitatelja namjerava na birališta.

Na pitanje “Hoćete li izaći na izbore 17. travnja?” 15. ožujka je potvrdno odgovorilo 91 posto sudionika ankete, a mjesec dana kasnije njih 90 posto. S tim da je četiri posto u oba navrata bilo neodlučno. Tek je kroz mjesec dana jedan posto ispitanih odlučio da ipak neće izaći na izbore.

Prije četiri godine izlaznost je bila 46,9 posto i HDZ je osvojio 37,26 posto ili 621.008 glasova. To je bilo dovoljno za 66 mandata i lako sastavljanje vlade. No, to su bili izbori usred pandemije i usred ljeta (5. srpnja) pa bi ovaj put, unatoč tome što se radi o srijedi, trebalo više birača na birališta.

Jer, 2016. izlaznost je bila 54 posto, 2015. 63 posto.

