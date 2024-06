Puhovski: Iz svih pora DP-a curi diletantizam. To mora veseliti svakoga tko nije radikalno desno orijentiran

Podijeli :

Marko Prpic/PIXSELL

Ne jenjava bura nakon što se saznalo da je u izbornoj noći, kada je potvrđeno da je izabran u Europski parlament, kandidat DP-a Stjepo Bartulica u stožer stranke stigao posuđenim crvenim Ferrarijem. I da ga je dovezao čovjek osuđen, među ostalim, i za pokušaj ubojstva.

Naravno, naštetio je time stranci iz čijeg je vrha u utorak doživio neočekivano oštre kritike.

Penava o potezu Bartulice: Stvarno mi je neugodno, ja to nikada ne bih napravio

Na konferenciji za novinare šef Domovinskog pokreta Ivan Penava teškim je riječima spočitao Bartulici da se zbog njegovog čina svima “okretao želudac”. Spominjao je njegov “prelazak Rubikona” te mu dao rok da se “vrati natrag” i javno se ispriča zbog štete nanesene stranci.

“Iz svih pora DP-a curi diletantizam”

“Bio je to tipični “damage control” ili kontrola štete. Šteta je nastala i treba je smanjiti”, prokomentirao nam je Penavin istup o Bartulici politički analitičar Žarko Puhovski.

“Penava je u ovoj situaciji rekao ono što je trebao reći i do samog ruba stegovnih mjera se ogradio od Bartulice. Jedino što smo opet vidjeli i nedostatke naobrazbe gospodina Penave koji misli da se Rubikon može preći i vratiti se natrag. Kad pređete Rubikon, više nema povratka”, poučno je kazao Puhovski.

Ukazao je i na problem koji se, kako kaže, sad već učestalo događa DP-u.

“Iz svih njihovih pora stalno curi diletantizam. To mora veseliti svakoga tko nije radikalno desno orijentiran, ali je loše za hrvatsku javnu scenu jer se razina javne rasprave opet spušta”, napominje.

Tko je vozio Bartulicu u Ferrariju? “To su te tradicionalne vrijednosti…”

“Mogao je uzeti plavi Bentley”

Puhovski Bartulici u jednome ipak daje za pravo.

“U jednom trenutku doista je izledalo da su izbori za Europski parlament bili referendum o Bartulici. I to je potpuni promašaj javne “rasprave” jer je ispalo da se netko tko se svjetonazorski isprsio, pojavljuje kao glavna tema, dok ozbljne teme nisu ni dotaknute. S druge strane, Bartulica je htio pokazati srednji prst medijima, ali je to izveo potpuno amaterski. Da ne govorim kako je upotrijebio klasičnu ljevičarsku metodu provokacije. Došao je s ljevičarski ofarbanim automobilom, što je doduše kod Ferrarija najčešća boja, ali mu je to svejedno trebalo biti na pameti. Mogao je, recimo, uzeti Bentley plave boje, ako se već htio igrati simbolima na suvisao način. I onda je plakao kako se njega ne doživljava kao osobu koja je zakonski i pošteno došla do novca. Na koncu se ispostavilo da je šofer tog Ferrarija osoba osuđena za pokušaj ubojstva i čitav niz nasilnih radnji”, kazao je.

DP je iz svojih redova natjeran u defanzivu

Time je, kaže Puhovski, DP natjeran u defanzivu, ali ne izvana nego iznutra.

Dabro o Bartulici koji je došao Ferrarijem: Ne razumijem tu gestu, mislim da je too much

“Pritom su u DP-u stalno koristili Lenjinovu formulaciju, za koju oni naravno ne znaju da je njegova, koja glasi da “što nas više napadaju sa svih strana, to smo više sigurni da smo u pravu”. DP se pokazao strankom koju krasi diletantski pristup politici i da su njihove ambicije da nešto promijene u Hrvatskoj na staklenim nogama”, tumači Puhovski.

Bauk desničarenja u DP-u će, kaže, okopniti time što jedni osviješteni desničar u njihovim redovima, Bartulica, uskoro odlazi u Bruxelles.

“DP time ostaje bez svjetonazorske komponente i od svjetonazora im ostaje jedino animozitet spram srpske manjine i nastavak Bartuličinog koncepta muzeja komunističkih zločina. Taj koncept oni i dalje ne znaju jasno formulirati. Ako to žele učiniti patriotski, onda bi trebali tražiti muzej žrtava političkog terora, i to do 1995. godine”, napominje.

“Bartulica nije u stanju odgovoriti na pitanja”

Na pitanje kako je Bartulica, koji nije politički neiskusan, uspio upasti u ovakvu zamku, Puhovski domeće da on u nju nije upao, nego je “s veseljem utrčao u zamku koju si je, na neki način, sam postavio”.

Plenković o Bartulici u Ferrariju: To je valjda bila provokacija jer se osjećao napadnutim u kampanji

“Čini se da ćemo imati još takvih neugodnih situacija koje, ponavljam, srozavaju razinu rasprave na to tko je završio koju školu, kakva je čija biografija i tko ima koliko kvadrata, a ne na pitanje sposobnosti. A radi se o tomu je li netko sposoban obnašati javnu funkciju ili nije. Bartulica nije u stanju izaći na kraj s činjenicom da mu, s mamom ili bez nje, ostaje 38 eura mjesečno od kojih bi trebao živjeti. To će sada biti riješeno time što će imati plaću iz Bruxellesa. Međutim, on nije u stanju odgovarati na pitanja. Ta su pitanja možda bila neuskusna – ruganje s majkom je po mom sudu bilo takvo i imalo je neke mizogine elemente – ali su bila opravdana time što se odrastao čovjek i kandidat za Europski parlament ‘skriva majci pod skute’ kad treba objasniti porijeklo imovine”, ustvrdio je Puhovski.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.