Puhovski: Plenković je kao Drakula, isisava krv iz svoje stranke. Benčić i Penava su darivatelji krvi

Politički analitičar Žarko Puhovski u N1 Studiju uživo je s Ilijom Jandrićem komentirao političke aktualnosti.

Predsjednik ukrao Božić?

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović uputio je u nedjelju Božićnu čestitku koju su HDZ-ovci ocijenili potpuno neprimjerenom za Božić.

Milanović u božićnoj čestitci: Male narode sve se manje sluša, trebamo biti mudri i voditi računa o sebi

“Ja sam nakon dugo vremena zadovoljan nečime što je rekao predsjednik”, ističe Puhovski, dodajući: “Možda je pretjerao i zvučao kao Bozanić više nego Milanović, ali shvaćam taj njegov govor i kao kritiku izvršne vlasti i kao kritiku Zorana Milanovića, kakav je inače bio zadnjih mjeseci, sa svim svojim prostačkim ispadima. Dobro je ako je to znak da će predsjednik oštro govoriti na korektan način.”

“Ono što je problematično je koncentracija na izvršnu vlast. Korupcija ne može biti prvenstveno problem izvršne vlasti, ona je problem izvršne vlasti ako policija spada pod to. Organi reda i državno odvjetništvo su prava adresa”, dodao je.

Plenković kao Drakula

Analitičar je iznio svoje mišljenje o rejtinzima određenih hrvatskih političara i stranaka te njihovim pripremama za superizbornu godinu, počevši s premijerom Plenkovićem.

Plenkovićeva Vlada u 2023.: Od ulaska u eurozonu do smjena ministara

“Plenković ulazi u superizbornu godinu puno bolje nego što to sam shvaća. On se stalno ponaša, ako ne panično, onda gotovo panično. Prema svim podacima, njima dobro ide”, istaknuo je Puhovski.

Upitan može li Plenković biti zadovoljan s rejtingom od 26,5%, Puhovski je odgovorio: “Postoje dva tipa kandidata koji su stranački kandidati. To su kandidati koji su darivatelji krvi, koji daju krv, pojačavaju stranku, a ima i onih koji se ponašaju kao Drakula, koji isisavaju iz stranke. Plenković je ispao Drakula, on isisava od svoje stranke, slabiji je od svoje stranke.”

Penava i Benčić – darivatelji krvi

A veću podršku od svojih stranaka imaju Ivan Penava i Sandra Benčić.

“Oni su ljudi koji su darivatelji krvi, koji guraju svoje stranke. Problem Možemo je što su oni spali na dvije noge, na Zagreb i na Sandru Benčić. Sa Zagrebom stvari ne idu naročito dobro zbog skandala s Jakuševcem. To nije skandal samo s otpadom, već s temeljnom okosnicom programa s kojim je Možemo došao na vlast. Sandra Benčić to neće moći držati. Oni nisu ustrojili stranku na nacionalnoj razini i to će biti veliki problem. Penava je lokalni igrač i doživljava ga se nakon stvari koje su se dogodile u Vukovaru kao faktičku opoziciju koja nije ljevičarska”, objasnio je Puhovski.

Benčić otkrila na koju premijerovu riječ možemovci prasnu u smijeh

“Možemo je dosta pao. Donedavno su bili uvjerljivo treći i čak ugrožavali SDP jedno vrijeme. Glavni problemi su Zagreb i to što nemaju organizaciju. Svi brkaju predsjedničke izbore i parlamentarne. Za predsjedničke imamo jednog kandidata, dobru kampanju i ništa drugo nam ne treba. Za parlamentarne trebamo 14 ljudi na listama, po krčmama, portalima i mrežama ljude koji zagovaraju kandidate i to na 50 mjesta. To ima samo HDZ”, dodao je.

“SDP se prihvatio populizma…”

Fokus SDP-a je na ekonomskim temama i standardu građana.

Grbin: “Poručujem Plenkoviću da me uopće ne čudi da onaj koji krade istovremeno i laže”

“SDP se prihvatio populizma i to vjerojatno nije loše iz njihove pozicije”, smatra Puhovski.

“Grbin nije političar za populistički naslov. On se hvali time da Vlada podržava njihove prijedloge protiv inflacije, što zapravo podržava tezu da su HDZ i SDP dvije stranke sve više slične programski, međutim su personalno toliko sukobljene da nema govora o mogućoj suradnji. Dobar je naglasak na elemente socijalne politike, a ono što je problem jest da se ne može pobijediti HDZ bez visoke izlasnosti, koje nema bez velikog broja novih birača, a za to morate imati nove teme. Nova generacija nije ugrožena, nije prošla nezaposlenost, relativno dobro im ide financijski, ali kratkoročno. Nemaju stanove i nemaju dugoročnu perspektivu. Njima se treba obraćati na drugi način, a bez te generacije nema nikakve šanse da se prijeđe 60% izlaznosti”, tvrdi analitičar.

Nino Raspudić i svjetonazorsko primirje

U ime Mosta je za premijerskog kandidata istakut Nino Raspudić, ali prošao je prilično loše prema anketama.

“Nino Raspudić je igrao nestvrstano. On je čovjek kojeg se smatra simpatičnim, elokventim intelektualcem, dobrim za saborske stvari, ali to nije isto kao predsjednik Vlade. Nitko od njih se nije pojavio s ozbiljnim prijedlozima, osim Raspudićevog koji je predložio da se napravi svjetonazorsko primirje i da se svi skupa pojave kao Vlada protiv HDZ-a”, kazao je.

Datum izbora?

Na pitanje je li neuobičajeno što još uvijek ne znamo datum izbora, Puhovski je odgovorio: “Nije, ali bilo bi dobro da znamo. Znamo da neće biti prije sredine travnja. Ne mogu imati izbore prije treće nedjelje u travnju i to ne bi bio loš termin. Mislim da bi bilo pristojno da se odmah kad počne proljetno zasjedanje to obznani i da se ta stvar skine s dnevnog reda. Ponavljam, ne može se dobiti izbore samo s korupcijom. Tema je previše oglodana i svodi se na moralizam, a moralizam ne dopušta kompromise, što znači da ne možete imati pluralizam.”

