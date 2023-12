Holy: Zbog populističke retorike Milanovića, dio HDZ-ovog biračkog tijela dobro reagira na njegove izjave

Podijeli :

Attila KISBENEDEK / AFP

Bivša ministrica zaštite okoliša i profesorica na Sveučilištu Vern, Mirela Holy, gostovala je u Novom danu kod Tihomira Ladišića gdje je komentirala političke aktualnosti.

Holy smatra kako nema zabranjenih i nedodirljivih tema čak ni u blagdansko vrijeme.

Plenkovićeva Vlada u 2023.: Od ulaska u eurozonu do smjena ministara Pljušte reakcije na prozivku Zorana Milanovića: “Ovdje je predsjednik zloupotrijebio Božić” Milanović u božićnoj čestitci: Male narode sve se manje sluša, trebamo biti mudri i voditi računa o sebi

“O društvenim problemima treba uvijek raspravljati. Iako se često ne slažem s Milanovićem, smatram da je njegova božićna čestitka, izjava, bila u potpunosti opravdana.”

Holy tvrdi da su stvari po pitanju otkrivanja korupcijskih afera bolje otkako smo ušli u Europsku uniju.

“Od 2013. smo članica EU-a i sada to što imamo toliko korupcijskih postupaka otvorenih možemo zahvaliti upravo članstvu, odnosno nadzoru europskih institucija. Da bi se hrvatske vlasti same od sebe, u tom smislu, promijenile to baš i nije tako.”

Upitan odnos Vlade i DORH-a

“Vidimo da sada i Božinović i premijer govore o tome da to što imamo slučajeve borbe proitv korupcije pokazuje da se ova Vlada boti protiv korupcije. Međutim, oni istovremeno govore da je DORH potpuno neovisan od Vlade, pa im sama njihova teza pada u vodu. Jer ako je DORH neovisan od Vlade onda je Vlada potpuno odmaknuta i ni na koji način involvirana u borbu protiv korupcije. Tako da mislim da sami sebi skaču u usta”, tvrdi Holy.

Tek kada DORH više ne može ignorirati određene situacije koje su se pojavile u medijima ili od strane EPPO-a, Vlada pokreće određene postupke, kaže Holy.

“Za nas to nije dobro uvjerenje da imamo institucije koje su neovisne i koje se bore učinkovito protiv korupcije. Nego kad situacija postaje toliko vidljiva da se više ne može ignorirati onda postoji reakcija. U tom smislu mislim da je Milanović u pravu. Da, imamo jako veliki utjecaj korupcije i pogodovanje različitim krugovima i je, naše društvo je u velikoj mjeri korumpirano i mislim da se u tome većina građana Republike Hrvatske slaže.”

Slaba dosljednost premijera.

“U samoj ovoj izjavi ‘ovo nije tema za današnji dan’ i onda tri sekunde kasnije komentira. Vidi se da premijer nema apsolutno nikakvu dosljednost kad je riječ o ovim pitanjima.”

Fragmentirana opozicija

“Ne bih rekla da je oslabljena opozicija nego je jako fragmentirana. Meni je žao što na ljevici nije došlo do većeg okrupnjavanja i što SDP i Možemo neće zajedno na izbore jer mislim da bi to bilo eventualno lakše za dobiti.”

Plenković nije održao ključno obećanje.

“Vidi se da Plenković nije uspio u ključnom obećanju da će reformirati i učiniti HDZ jednom modernom europskom, pučkom strankom koja nema više problema s korupcijskim aferama, s kupovinom medija – ova zadnja afera je pokazala da to nije tako. On spina i pokušava prebaciti odgovornost na opoziciju. Posebno se okomio na Most i pokušava to prikazati kao Mostovu aferu iako je apselutno jeasno da se radi o HDZ-u i njegovom ministru.”

Holy ne vjeruje da će se nešto promijeniti kad je u pitanju zarobljavanje medija državnim novcem.

“Bojim se da ne. Zbog toga što taj ministar nije smijenjen zbog same korupcijske afere, nego zbog nejlojalnosti prema premijeru, i to je bilo potpuno jasno iz svih izjava jer se Plenković više fokusirao na nelojalnost suradnika.”

Holy kaže da je HDZ jedina politička opcija u Hrvatskoj koja u potpunosti profesinoalno komunicira.

“To se vidi iz njihovih kampanja i koje su granice do kojih oni mogu ići kad je riječ o komunikaciji određenih trem prema svom biračkom tijelu.”

“Kod lijevih političkih opcija se nažalost pokazuje da nemaju profesionalni odnos prema komunikacijma. Ne provode istraživanja, a ako provode istraživanja nisu rezultate tih istraživanja u stanju formulirati u određene poruke i teme koje će komunicirati”, dodaje Holy.

SDP u krizi

“Tim više što je SDP permanentno u krizi duži niz godina. Bavi se sam sa sobom. To je tragično vidljivo. Njihovo nesnalažanje, kada je riječ o komunikacijama, potpuno ignoriranje, pa i pokušaj da idu prema catch all strategijama što dolazi na naplatu. Jer kad se pokušavate svidjeti svima, u konačnici se ne svidite nikome. Rekla bih da je tu veliki problem vezan uz komunikaciju, na neki način i programsku izgubljenost, kadrovsku potrošenost.”

Holy je istaknula i problem koji muči HDZ.

“Ali i HDZ ima problema, jer bez obzira na njihovu superiornost kad je riječ o komunikacijama u odnosu na druge političke opcije, oni nikako u posljednjim anketama ne uspijevaju preći ovih 30 posto, što nije dobro za njih iako su pozicionirani u centru. Za HDZ je jako bitno da bude pozicioniran u desnom centru jer na taj način dobivaju izbore. Uvijek kad idu previše udesno onda imaju lošije rezultate na izborima.”

Holy smatra da HDZ-u velikoj mjeri odgovara konfrontiranje s Milanovićem jer oni na taj način rade na konsolidarinaju svoje političke opcije.

“Morate imati suparnika prema kojem ćete postaviti određenu agendu i reći on je ono što mi nismo i ne želimo biti i što je grozno i loše za državu, jer na taj način se konsolidira vlastito biračko tijelo. Ma da bih rekla da zbog populisitčkog stila i retorike koju Milanović govori u zadnje vrijeme, određeni dio HDZ-ovog biračkog tijela dobro reagira na ono što Milanović govori.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Novčanik pronađen u kazalištu nakon 65 godina: Ono što je bilo u njemu promijenilo je nečiji život Promjena vremena na vidiku, evo kad bi nam mogao pasti snijeg