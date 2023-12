Benčić otkrila na koju premijerovu riječ možemovci prasnu u smijeh

Podijeli :

Saborska zastupnica stranke Možemo Sandra Benčić gostovala je u N1 studiju kod Nine Kljenak gdje je komentirala najnoviju aferu zbog koje je ministarstvo gospodarstva morao napustiti Davor Filipović.

Benčić smatra da je ovim činom Plenković kao premijer postao smiješan. “Da ne kažem klaun. Imati vladu iz koje otišlo 30 ministra i tvrditi da on ni za jednu od tih afera on nije ništa znao je nakaradno, kao što je nakaradno podržavati takvu Vladu i premijera. To je jedan kroz jedan. Svaki puta kada Plenković kaže stabilnost mi se grohotom smijemo. Njemu se vlada permanentno raspada”, rekla je.

“Ova afera pokazuje unutarnje borbe u HDZ-u i frakcije unutar HDZ-a. Jučer smo tražili da dobijemo podatke svim isplatama svih državnih tvrtki, ministarstava i agencija prema medijima. Ima i druga strana, i mediji mogu sada pokazati koliko novaca od različitijih državnih tvrtki dolaze pa ćemo vidjeti odakle ta sredstva dolaze i za što služe. Ovo ide u prilog onome čemu stalno govorimo, a to je da je Plenković zarobio sve institucije, a imamo i zarobljene medije, ne sve”, dodala je.

“Namjerno izbjegava regulirati način oko dodjele sredstava medijima. To je moguće, mi smo to u Zagrebu napravili sa sindikatom novinara i HDN-om, da to bude transparentno prema natječajima i da svatko to može vidjeti i da to bude u interesu javnosti, a ne stvaranje medijske slike o jednoj stranci”, navela je Benčić.

“Ova afera razotkriva da cijeli desni politički spektar ima neke spregu s određenim gospodarskim interesima. U ovoj aferi to su interesi trojice suvlasnika Pevexa – Lovrinčević, Radić i Vujnovac. Radić i Vujnovac imaju svoje političko krilo, to je domovinski pokret, a Lovrinčević je izabrao Most, a svi oni zajedno imaju HDZ i svi se interesi kanaliziraju prema Plenkoviću i zato sam rekla da je mecena korupcije”, ustvrdila je.

“Ako premijer zaista o sve tome ništa ne zna onda je krajnje nesposoban. ne moguće da vam se sve godinama događa pod nosom, a da vi ništa ne znate”, dodala je.

Napomenula je da je najviše koristi od afere “plin za cent” imao Vujnovac.

Kaže da ona, kada bi imala takvu informaciju, provjerila bi tko stoji iza nje. “Kada shvatite da iza toga stoji privatni interes čovjeka koji je duboko umočen u različite afere preuzimanja tvrtki i da je bio u talu s Vujnovcem i da ima udio u Pevexu koji ne želi prodati, pa Vujnovac gubi, onda shvatite da nećete biti dio te igre, ali da to mora izaći u medije”, rekla je.

