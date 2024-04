Plenković kaže da se nema s kim sučeliti, komentirao i mali broj žena na listama: “To je redundantna tema”

Podijeli :

Andrej Plenković obratio se građanima iz središnjice HDZ-a nakon Predsjedništva te stranke.

Plenković je rekao da im je cilj ulazak u OECD u sljedeće četiri godine.

Napomenuo je da je atmosfera u HDZ-u pozitivna. “Birači imaju jasan odabir nastaviti s povjerenjem nama ili riskirati i dati povjerenje Grbinu koji je je abdicirao prije izbora, ovima koji su se okupili oko kršitelja Ustava, ili onima koji bi Hrvatsku vukli nazad, u međunarodnu izolaciju. Stabilnost, pouzdanost i spremnost na nove četiri godine i na sve ono što smo ponudili u novom programu. To je to što nudimo i siguran sam da će odgovor hrvatskih građana biti mudar i ozbiljan”, rekao je.

Kaže kako se nema s kim suočavati. “Kršitelj Ustava je imao do petka vremena dati ostavku, prema tome on je irelevantan i nebitan i pokazao se političkom i kukavicom, Ne želimo da itko pretendira na mjesto premjera mimo izbora. Onaj tko želi biti premijer mora ići u političku utakmicu”, dodao je i rekao da se ne slaže ni s odlukom HDZ-a da se podrži Tihomir Orešković.

“U budućnosti će, nakon ovakvog standarda kojeg sam postavio, predsjednik HDZ-a ići odavde iz prve izborne jedinice”, naveo je.

O sučeljavaju je ponovio da je Grbin abdicirao, a o Možemo da “imaju postotak kakav imaju”. “Bilo bi im bolje da se bave Zagrebom i da se zapitaju zašto imaju najveći porez na dohodak, zašto je grad ovako prljav, i zašto nisu riješili pitanje otpada. Sve što je Zagrepčanima pozitivno dolazi od naše vlasti, obnova je u potpunosti financirana iz naših sredstava, cijena struje plina, sve je to došlo našom odlukom”, rekao je.

O malom broju žena, zbog čega će HDZ dobiti kaznu, kaže da je to redundantna tema. “Više je HDZ imao zastupnice nego 5,6 ostalih stranaka. Ta teza ne stoji, žene u stranci daju ogroman doprinos. Za razliku od malih stranaka, HDZ je velika snažna utjecajna stranka koja ima teritorijalnu prisutnost diljem Hrvatske i nije jednostavna vježba doći do takvog broja kandidata”, naveo je.

“Neka se DIP bavi ovim kršiteljima Ustava. Veća je tu odgovornost drugih aktera nego nas”, dodao je.

“Ja mislim da Milanović više neće biti dugo predsjednik jer su izbori ove godine. Ja mislim da ovakvog kršitelja Ustava ne želi vidjeti nitko jer nije učinio ništa, kao što nije učinio ništa ni kao premjer. Što se Rafalea tiče, on nije dao niti pismeno mišljenje o kupnji tih aviona, njegov doprinos je nula. Rafali su letjeli tu kada je Macron na moj poziv bio u Zagrebu i građani su ih mogli vidjeti. To je bilo i prije, letjeli su i u vrijeme kada je on bio premijer kada je bila obljetnica Oluje. Mislim da su Hrvatski ponosni da imaju Vladu koja je osigurala sredstva za takvo nešto”, naveo je Plenković.

O preletima Rafalea kaže: “A za koga ih kupujemo, ne kupujemo ih da stoje u hangaru”.

