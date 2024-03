Puhovski: “Svaki vikend imate jednu svadbu u kojoj se ljudi potuku zbog SDP-a i HDZ-a”

Podijeli :

Politički analitičar Žarko Puhovski je s našim Igorom Bobićem u N1 Studiju uživo komentirao raspuštanje Sabora. Oštro je kritizirao neformalan i neozbiljan način rasprave u Saboru, nazvavši ga "kavanskim."

Upitan je li se na početku mandata ovog saziva Sabora moglo pretpostaviti da će dogurati do kraja i da će izbori biti održani u roku, Puhovski je odgovorio: “Nije bilo baš izvjesno, ali je od prvog dana Plenković očito postavio kao osnovu svog programa izdržati. On je platio cijenu koja mu je trebala, a to je bila bilo koja cijena koja se pojavila da to održi i to mu je uspjelo. To je njegov veliki uspjeh, on je doista osam godina premijer”.

Ukazao je na potrebu poboljšanja kvalitete rasprava u Saboru: “Uvijek smo imali incidenata i svađa. Ovdje se zadnjih nekoliko mjeseci sve svelo na kavansku razinu, jednu vrsta prostote koja je uglavnom prebivala na marginama desnice. Odjednom su i ljevica i desnica i centar prihvatili tip rasprave tvoja mama, tvoj stric, a odakle ste vi…“, kazao je Puhovski.

“Ti ljudi ne mogu postati prostaci u roku od nekoliko tjedana ili mjeseci. Oni su zaključili da to prolazi. HDZ je tu počeo”, dodao je.

“Sandra Benčić je tri godine uzorno govorila u Saboru, a u zadnjih šest mjeseci je zaključila da mora prihvatiti ovu igru. Sad je ona krenula lupati na sve strane s optužbama da su lopovi. Vi se ne možete o jednoj stranci govoriti kao lopovima generalno, nit se oni vama mogu obratiti kao izdajnicima”, naglasio je Puhovski.

Puhovski smatra da, iako se svađaju više nego ikad, isto tako nikad nisu bili sličniji nego danas.

“Svaki vikend imate jednu svadbu u kojoj se ljudi potuku zbog SDP-a i HDZ-a. Njihovi pristaše su utvrđeni tvrdokorno, transgeneracijski, zna se tko su komunjare, a tko nisu”, kazao je.

“Imamo situaciju u kojoj HDZ i SDP su velike, organizirane stranke koje imaju stalno glasačko tijelo, staro glasačko tijelo, tvrdokorno glasačko tijelo, koje je vezano uz njih što god oni radili”, dodao je.

