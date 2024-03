Pupovac razmišlja o potezu koji se neće svidjeti SDP-u

Podijeli :

Josip Regovic/PIXSELL

Za SDP će u sedmoj izbornoj jedinici vjerojatno najveća konkurencija biti lista SDSS-a, čiji predsjednik Milorad Pupovac najavljuje promjenu strategije. Naime, moguće je da će SDSS na izbore samostalno.

Pupovac: Sukobljavanje oko DORH-a ugrožava mogućnost najboljeg izbora

“Nemamo još konačnu odluku. Već dulje o tome razgovaramo, a ako bismo išli na opće izbore onda bi to bilo samo u jednoj izbornoj jedinici. Razmatramo samostalni izlazak na izbore u sedmoj izbornoj jedinici. Odluku ćemo donijeti vrlo brzo”, izjavio je Pupovac za Jutarnji list.

Osvoji li mandat u sedmoj izbornoj jedinici, to bi značilo da će SDSS u idućem sazivu Sabora imati četiri zastupnika jer će sigurno imati svoju listu i u 12. izbornoj jedinici, u kojoj se biraju manjinski zastupnici. Srpska nacionalna manjina ima zajamčena tri saborska zastupnika i uvijek ih dobiva upravo SDSS.

Pupovac je podsjetio kako je SDSS četiri puta do sada izlazio na opće izbore, a istovremeno i na izbore u 12. izbornoj jedinici. Dvaput je to bilo u koaliciji sa SDP-om, na čijim su listama bili i njihovi kandidati. Jednom je Slobodan Uzelac sam išao na izbore, a na izborima 2000., SDSS je samostalno izašao na izbore u devetoj izbornoj jedinici. Nositelj liste bio je Pupovac, no lista nije osvojila nijedan mandat.

Penava: SDP nam je prihvatljiv, ali Možemo i SDSS apsolutno nisu

Premda nije želio reći koja se izborna jedinica razmatra za predstojeće parlamentarne izbore, logika govori da bi to mogla biti sedma izborna jedinica. U to, teritorijalno najvećoj, izbornoj jedinici živi značajan broj birača srpske nacionalnosti, a posebno na područjima stradalima u potresu.

Tradicionalno su birači srpske nacionalnosti na općim izborima bili najskloniji SDP-u, no na ovima bi te glasove želio uzeti SDSS. Ukoliko i ne dođe do mandata, SDSS bi lako mogao odnijeti dio glasova SDP-u te na taj način pomoći HDZ-u.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Ne zaboravite da imate i preferencijalni glas na izborima. Evo kako ga dati i tko ih je 2020. dobio najviše UŽIVO / Milanović: Vidim da je Plenković na mene nahuckao pileću konjicu, perad je krenula…