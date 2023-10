Vučić negira gomilanje vojske na granici: “I Putin i Lavrov su to tvrdili do zadnjeg dana”

Podijeli :

Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić u Newsroomu je komentirala situaciju u Europi s posebnim osvrtom na regiju i ubojstvo na Kosovu.

Na pitanje koliko je situacija na Kosovu ozbiljna, Vesna Pusić je istaknula da je izvršen napad na neovisnu državu:

“Izvršen je napad na Kosovo, na samostalnu Republiku, ubijen je policajac, nađeno je oružja za rat, ne za napad. Među ostalim sakriveno i u manastiru Srpske pravoslavne crkve. Ta vrsta pretvaranja sebe samog u žrtvu, što radi Vučić, u situaciji kad trebaš podnijeti odgovornost za destabiliziranje cijele regije…”

Dvije moguće interpretacije napada

Komentirajući pozadinu tog napada, je li Aleksandar Vučić samo ispipavao reakcije, Pusić objašnjava da u tome vidi dvije mogućnosti – jednu usporedivu s azerbejdžanskim napadom i etničkim čišćenjem Gorskog Karabaha, a drugu koja ide u korist Vladimiru Putinu.

“To je sumnjiva bratija tamo. Naoružana ekipa koja je u samoj Srbiji, gdje je priveden Radoičić, optužen za trgovinu oružjem, proizvodnju oružja, što god možete zamisliti u vezi terorizma. Meni se čini da su moguće dvije interpretacije. Jedna usporediva s azerbejdžanskim napadom i de facto etničkim čišćenjem Gorskog Karabaha, logika je da je Zapad s jedne strane prezaposlen i okupiran drugim temama poput Ukrajine, donekle je i razjedinjen, i to je vrijeme da male diktature i mali autoritarni režimi brzo postignu neke svoje ciljeve koje nisu desetljećima uspjeli. Takva je situacija u Gorskom Karabahu i nikom ništa. Moguće je da to ista logika”, rekla je Pusić i dodala:

“Druga mogućnost, koju ne isključujem, puno se govori o tome da bi Putinu dobro došao još jedan front pa je moguće da se to sve događa preko Vučićeve glave, da su ti sitni teroristi i lokalni šerifi direktno u komunikaciji s ruskim službama i da tu donekle Rusija destabilizira što kroz Sjever Kosova, što kroz Dodika, s istom logikom jer još jedno žarište ne bi loše došlo da se odvrati fokus od Ukrajine jer računaju na umor Zapada, i s druge strane da se destabilizira ova regija.”

Vučić je u ponedjeljak za CNN rekao da Srbija ne gomila vojsku na granici s Kosovom i da je nikad nije gomilala te da se ondje nalazi nešto više od 4.000 vojnika.

“To ne vrijedi ni koliko je papir na kojem bi se napisalo, gomilali su vojsku na granici. Putin i Lavrov su do zadnjeg dana govorili da nema govora, da je to lov na vještice i histerija Zapada, a onda su napali Ukrajinu sa svih strana”, rekla je Pusić.

“Zašto se svi žale na Kurtija? Žale se jer je nepotkupljiv, neucjenjiv…”

Na pitanje je li kosovska ministrica bila u pravu kad je rekla da je moguć novi rat na Balkanu, Pusić kaže:

“Namjera je bila da se proba ako ide i hoće li biti reakcija. U obranu logike kojom se vlasti u Srbiji vode, dobivali su jako mješovite signale. Reakcija na teroristički napad na Kosovu i ubojstvo policajca bila je žestoka s američke strane, a s europske strane kao da ne postoji. Ovi međunarodni posrednici koji se godinama muvaju po regiji i tobože posreduju cijelo su vrijeme, što god bi Vučić radio, svi ti međunarodni predstavnici su cijelo vrijeme vršili pritisak na Kosovo, ne zato što su odgovorni za ovu situaciju, nego zato što je slabije. Računali su da je lakše stisnuti slabijeg, ali problem se tako ne rješava.

Kosovo po prvi put ima jednog od rijetkih nekorumpiranih političara na Balkanu za premijera i čovjeka koji je svjestan neke vrijednosti te zemlje. On je neucjenjiv. Zašto se svi žale na Kurtija? Žale se jer je nepotkupljiv. Ne bih se toliko čudila potezu sa strane Srbije jer su i od američkog veleposlanika u Beogradu i posrednika stalno dobivali neke signale – ma nije važno, stisnut ćemo Kosovo – i oni guraju granicu sve dalje i dalje interpretirajući točno ono što su ti ljudi cijelo vrijeme slali kao signale i ovo je rezultat. Vrijeme je da se konačno pogleda istini u oči i da se suočimo s tim da posrednici ne mogu pomoći riješiti ovaj problem. Mogu pomoći neki od premijera i snažnih političkih figura, može i američka administracija predsjednika Bidena. Ne treba se zavaravati – destabilizacija na toj točci je destabilizacija cijele naše regije.”

“Fitilj u regiji je lagano zapaljiv, sad se vidjelo”, istaknula je.

Komentirajući situaciju u Europi, pobjedu proputinovca Fice na izborima u Slovačkoj, te mijenjaju li se odnosi, napomenula je:

“Vrlo točno se mogu pratiti političari koji su se obogatili na vlasti ili su pod ozbiljnom sumnjom da su korumpirani na bilo kojem dijelu svijeta, pa tako i u EU-u, približavaju se Putinu i rade neke stvari u korist Putinove politike, a to je prvenstveno pokušaj obustave pomoći Ukrajini. Fico je jedan od tih, on je bio u jednoj korupcionaškoj aferi koja je završila ubojstvom novinara i morao je otići s vlasti, i koristio je strah u kampanji, u prvom redu od imigranata. Neke principe i vrijednosti morate imati u politici suprotno onom što ljudi općenito misle da su to ljudi bez vrijednosti, ali oni uništavaju politiku i vode u katastrofe.”

